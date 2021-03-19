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19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина
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«Хамы и ходячие фейки». В Раде публичная склока депутатов и правительства

Новости Украины

Ответственность за проваленную вакцинацию будет нести лично министр здравоохранения Максим Степанов, потому что в то время пока страна страдает от ковидаа, он покупает себе одежду за десятки тысяч долларов.

Об этом в Верховной раде в ходе часа вопросов правительству заявил дептутат из правящей партии Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, после выступления президента Литовской Республики мне показалось, что он больший патриот Украины, чем весь состав офиса президента Украины. Во-вторых, у меня вопрос к пану Степанову. Вы апеллировали к представителям фракций «ЕС» и «Голос», что они распространяют фейки. Вы в себе олицетворяете ходячий фейк.

Также вы будете нести персональную ответственность за критическую ситуацию, связанную с пандемией. И у меня к вам вопрос, в рамках вашей компетенции – когда украинцы погибали сотнями, вы две недели назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. И у меня к вам вопрос: как, тепло вам в ней, или нет?» – спросил депутат.

В ответ на это министр здравоохранения Максим Степанов обвинил депутата в хамстве и заявил, что фейки о некачественной индийской вакцине распространяет в том числе и сам Гео Лерос.

«Я понимаю, что хамство вам присуще, но это ваше личное, и точно я не должен на это отвечать. Относительно других вещей о фейках – я думаю, что мудрый украинский народ точно разбирается, где фейки, которые в том числе и вы распространяете, а где правда.

Единственное что, прошу – от количества ваших фейков и мифов, которые вы распространяете в том числе и о вакцинации, о борьбе с ковидом – подумайте, от этого зависит жизнь конкретных людей, которые часто не вакцинируются из-за того абсурда, который вы распространяете. Не делайте этого», – ответил Степанов.


Напомним, ранее в Киеве признались, что украинцы перестали доверять вакцинам, и попытки власти пиариться на вакцинации лишь усилили недоверие к самой власти.

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