Харьков. Козлята учатся считать

22.09.2020, Харьков, Артур Манцевич

Пока кандидатов в местные депутаты и мэры выдвигают и только собираются регистрировать, определился состав тех, кто будет считать голоса — территориальных избирательных комиссий (ТИК). И в расположенном всего в 38 километрах от российской границы Харькове он почему-то совсем не соответствует настроениям избирателей.

А он предельно понятен. Есть блок мэра Геннадия Кернеса, который вполне убедил большинство жителей областного центра и многих в области, что способен управляться с жилкоммунхозом. Люди переживают за здоровье харьковского городского головы и надеются, что Геннадий Адольфович снова выкарабкается из болезни и продолжит работать. Ведь у него в прошлый раз получилось выжить после тяжелого ранения, и он вторую каденцию своего мэрства руководил, хоть и из инвалидной коляски, но вполне эффективно.

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Есть также «Оппоплатформа — За Жизнь», вполне устраивающая многих в программных положениях, но имеющая серьёзные кадровые изъяны, особенно на уровне областной организации. Её возглавляет Игорь Райнин, бывший губернатор, а затем глава президентской администрации при Порошенко. Да-да, тот самый, что несет ответственность за террор и бандеризацию. Даже в послевоенной Западной Германии в основные партии брали пачками второй-третий эшелон НСДАП, а гауляйтерами брезговали и их отправляли под суд. А уж активистов СА и гестаповцев с удовольствием отправляли победителям на повешение или надолго сажали.

Оппоплатформу потому и называют в народе «За ЖОП», что она абсолютно небрезглива и готова пользоваться услугами подонков и палачей, если видит в них пользу.

Есть и блок бывшей подружки и преемницы Райнина Юлии Светличной. Туда прибились те представители местных элит, которые были замечены в тесной близости с режимом Порошенко. Также там и обладатели шила в известном месте, апеллировавшие к Вятровичу и другим откровенным врагам Харькова, как такового. Но «активисты» не простые, а «золотые» — имеющие связи в Киеве и кое-какие деньги.

Что же объединяет эти политические силы кроме того факта, что там состоят люди с политическим и муниципальным прошлым? Да то, что в руководстве областной, харьковских городской и районных избирательной комиссий они напрочь отсутствуют. Председатели, зампреды и секретари этих ТИК принадлежат совсем к другим партиям.

Например, выдвиженцы галичанской партии «Голос» получили должности председателей и в харьковской городской, и в харьковской районной ТИК, а также секретаря облизбиркома в областном центре. Пропрезидентская «Слуга народа» получила места председателя облизбиркома, секретаря в городе и зама в пригородном районе. Зампреда в области отдали местным друзьям Порошенко, а остальные отдали людям Тимошенко и давно существующей только на бумаге «Солидарности женщин».

А если еще учесть сложность новой избирательной системы, построенной на пропорционально-рейтинговой системе, то эта публика будет действовать не только в интересах своих контор, но и просто могут запутаться в расчетах.

Козлёнок из известного мультфильма, как известно, твёрдо умел считать до десяти и вполне справился со статистикой скотного двора, а вот продолжателям его дела будет куда сложнее. И как они справятся со своими задачами и партийными пожеланиями, мы сможем оценить по количеству исков в суды на их работу после подсчёта голосов и объявления результатов.

Зато уже ясно, что нацики всех мастей не смогли договориться между собой. Харьковский политолог, желавший поработать с этим конгломератом, Антон Авксентьев сокрушается: «Если послушать самих кандидатов из патриотического лагеря и просуммировать их ожидаемые результаты, то размер этой ниши окажется не 25-30%, а 120-150%».

Авксентьев

Кому выгодно дробить это поле — очевидно. Кто из этого списка в итоге проведет фракцию, а кто толпой мимо обл/горсовета — в принципе тоже. Голоса за все партии, которые не преодолеют барьер, это дополнительные мандаты «Блоку Кернеса», его «Слугам» и ОПЗЖ… А так — дробление и без того небольшой ниши, и меньше 3% на выходе». В конце концов, чем больше у них контор, тем меньше в будущем созыве местных советов загнездится нациков, понаехавших и просто неадекватов.

А в это время в Первомайском районе выяснилось, как можно использовать учебник истории для 5 класса украинских школ авторства некоего Власова. Уж точно не для того, чтобы его заучивали дети, ведь там, например, нацарапано такое: «Отряды УПА освобождали украинские города и села от фашистских оккупантов, защищали мирное население. Однако советское правительство не хотело, чтобы Украина имела свою армию. Потому, когда в 1943 году из украинских земель были изгнаны нацистские захватчики, большевики начали воевать с УПА. Эта позорная война против своего народа продолжалась до 1953 года; она привела к новым жертвам и стала еще одним свидетельством большевистского террора».

Так вот, в Первомайском лицее № 7 учительница истории нашла этой ереси другое применение. Нет, не подумайте, что отправила на растопку или порвала на наполнитель для кошачьего лотка. По сообщению харьковского информагентства , «как выяснили полицейские, школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове».

В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Увы, против автора учебника не возбуждают ничего.