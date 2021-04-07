Хорватские пограничники вновь «отличились»: раздели до гола афганскую мигрантку и лапали, угрожая ножом

07.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Датский совет по делам беженцев в очередной раз обвинил хорватскую пограничную полицию в изуверском обращении с мигрантами.

Об этом сообщает Guardian, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно досье Датского совета по делам беженцев, инцидент произошел в ночь на 15 февраля на территории Хорватии, в нескольких километрах от боснийского города Велика-Кладуша. Мигрантка из Афганистана рассказала работникам гуманитарной организации о том, как пыталась перейти границу с группой из четырех человек, включая двух детей, но их остановил хорватский пограничный наряд, и один из бойцов направил на них винтовку. Афганцы попросили убежища. Однако, по словам очевидцев, один из сотрудников полиции разорвал бумаги и засмеялся.

«Он оскорбил нас, ударил пожилого мужчину, который был с нами и детьми, и сказал, чтобы мы опустошили карманы и показали им наши сумки, – сказала женщина. – Затем он отвел меня в сторону и начал обыскивать. Я настаивала на том, чтобы он не трогал меня. Он спросил меня, почему. Я ответила ему, потому что я женщина и мусульманка, и это харам. Офицер ударил меня по голове и сказал: «Если ты мусульманка, то зачем ты пришла в Хорватию, почему ты не осталась в Боснии с мусульманами?».

Далее офицер снял с женщины платок и куртку.

После того, как он снял мою куртку, он начал трогать мою грудь, и я заплакала, – рассказала женщина. – Я дала полицейскому 50 евро, которые были у меня в кармане, надеясь, что он перестанет ко мне прикасаться.

Офицер приказал мне снять все рубашки, и я отказалась. Он продолжал трогать меня за грудь и сзади, и я много плакала. Офицер приказал мне перестать плакать, показывая жестами, что он задушит меня, если я продолжу. Мне стало страшно, и я перестала плакать».

Через несколько минут прибыл полицейский фургон, и мигрантам было приказано сесть внутрь, они ехали минут двадцать, прежде чем им приказали выйти.

Офицер велел женщине раздеться догола.

«Я возразила, и меня сильно ударили по лицу и повторили приказ. На мне было шесть футболок и три пары брюк. Я сняла все, кроме одной рубашки и брюк, и накрылась одеялом. Ко мне подошел офицер и начал трогать меня поверх одеяла. Он пощупал мою одежду и хлопнул меня, сказав, что мне нужно снять все, даже нижнее белье.

Офицер начал копаться в одежде и трогать меня, пока я был голой. Затем он спросил меня: «Я люблю тебя, а ты меня любишь? Ты хочешь, чтобы я отвез тебя куда-нибудь, чтобы побыть со мной?». Я был напугана и заплакала. Он велел мне идти в лес и спросил, понимаю ли я, что он имел в виду. Я показала ему, что не понимаю, хотя я все понимала.

Затем офицер схватил меня за плечо и толкнул в направлении другого офицера. У них обоих были фонарики на лбу, и я плохо видела. Офицер, прикоснувшийся ко мне, вытащил нож и приставил мне к горлу. Он сказал мне, что, если я когда-нибудь что-нибудь кому-нибудь скажу, он убьет меня, и, если я когда-нибудь вернусь в Хорватию, я встречу свою смерть в лесу под ним».

После чего полицейский, по словам пострадавшей, начал бить женщину и других членов группы по лицам, голове и ногам. Затем им велели возвращаться в Боснию пешком.

Европейская комиссия заявила, что ожидает от хорватских властей тщательного расследования всех обвинений и принятия соответствующих мер.

«Мы поддерживаем контакт с хорватскими властями, которые взяли на себя обязательство расследовать утверждения о жестоком обращении на своих внешних границах, внимательно следить за ситуацией и держать комиссию в курсе о достигнутом прогрессе. Комиссия помогает им в этой задаче, финансируя независимый механизм мониторинга, внедренный Хорватией, с участием различных заинтересованных сторон, таких как НПО и международные организации», – было сказано в заявлении Еврокомиссии.

В ответ хорватское министерство внутренних дел заявило, что полиция расследует обвинения, но в ходе предварительных проверок «не было зарегистрировано никаких контактов с женщинами из числа нелегальных мигрантов в тот день».

«Своими гуманными действиями по спасению жизней сотен мигрантов, вытаскивая их из минных полей, оврагов, спасая от утопления, неся на многие километры сквозь метели, хорватская полиция продемонстрировала не только организованный и профессиональный подход к делу защиты государственной границы Республики Хорватия и внешней границы ЕС, но, прежде всего, целеустремленность и гуманность, – было сказано в заявлении хорватского МВД. – Настойчивое изображение хорватской полиции как жестокой и бесчеловечной группы, склонной к грабежам и жестокому обращению с нелегальными мигрантами, теперь стало обычным явлением без единого доказательства».

Ранее хорватских пограничников обвиняли в изнасиловании мигранта-мужчины палкой, в нанесении на головы мигрантов крестов трудно смываемой краской, в пытках, нередко заканчивавшихся переломами рук и ног.