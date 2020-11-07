Киев хвастается «рычагом давления в вопросе деоккупации Крыма»

07.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Нехватка пресной воды в Крыму якобы вызвана строительством многоэтажных домов и военных баз.

Такого рода нелепое утверждение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Фокус» озвучил так называемый «постоянный представитель» президента Украины в несуществующей с 2014 года Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он уверяет, что в 2014 году «воды на полуострове, собственной, хватало для нужд гражданского населения, даже если не учитывать воду, поставляемую по Северо-Крымскому каналу».

По его словам, Россия стала заявлять о дефиците воды после того, как «начала перемещать граждан, строить многоэтажки и военные базы».

«Она использует воду для укрепления своего военного присутствия, а населению ее не хватает», – заявляет чиновник фейкового представительства.

Отвечая на вопрос, почему РФ не обращается к Украине с запросом о воде, собеседник издания заметил, что как суверенный объект международного права Россия может делать все, что захочет.

«Но позиция всех украинских госорганов едина и должна таковой оставаться: воду мы можем дать только после деоккупации. При этом понимаем, что вопрос воды – один из тех, с которым государству-оккупанту справиться сложно. Ер мы не должны решать его проблемы. Если Украина пойдет на уступки, то потеряет значительный рычаг давления в вопросе деоккупации», – резюмировал Кориневич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава Крыма заявил, что на полуострове исчерпаны подземные резервы воды и анонсировал ограничения.

При этом российская армия посрамила Украину, прорвав водную блокаду

Читайте также: Куницын потирает руки: «Мой родной Крым превращается в пустыню».