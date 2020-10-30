Куницын потирает руки: «Мой родной Крым превращается в пустыню»

30.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Без перекрытого Украиной Северо-Крымского канала полуостров превращается в пустыню. Бурение скважин не спасает ситуацию, а на опреснение морской воды не хватит денег.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший премьер-министр Крыма и экс-губернатор Севастополя Сергей Куницын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам украинского майданщика, Крым в последние годы выживал благодаря тому, что за 60 лет существования канала вода пропитала грунт, создав подземные резервы.

«Он уже превращается [в пустыню]. Возьмите мой родной Красноперекопск – там озера за Северо-Крымским каналом, где люди ходили грязью лечились, соленые озера, повысыхали. Там пылевые бури, там змеи повылазили, пауки всякие, которых не было. За счет чего Крым продержался эти годы, с 14-го года Россия оккупировала Крым, продержался с водой за счет того, что за 60 лет, когда был Северо-Крымский канал, и русло канала не было забетонировано, десятки миллиардов воды уходило в почву. И накопился определенный водный баланс по всему Крыму.

Эти годы за счет того, что накурили десятки тысяч легальных и нелегальных скважин по всему Крыму, как-то продержались. Но восполнить реку, пусть искусственно построенную, невозможно. Вот, сегодня пришла ситуация в Крыму, когда этот баланс исчерпан и ты строй искусственные водохранилища – она же должна откуда-то прийти, эта вода.

Там годами должны быть ливни, чтобы объемы водохранилищ заполнить. На самом деле, ситуация с водоснабжением, на мой взгляд, критическая уже сегодня и запасов воды там практически нет. Я не верю, что они смогут найти десятки, сотни миллиардов долларов на то, чтобы опреснять воду из Черного моря, и не закроют эту проблему, на мой взгляд, никакими другими», – заявил Куницын.

Напомним, из-за блокады со стороны Украины, а также засушливого лета в Крыму пересохли водохранилища, питавшие Симферопольский и Бахчисарайский районы, включая города.

Властям пришлось ограничить подачу водоснабжения и ввести графики, а также экстренно организовать переброску воды из других источников.