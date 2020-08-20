Киев перешел черту. В России пригрозили Украине сменой государственного строя

20.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна предупредить руководство украинских спецслужб о том, что если они продолжат попытки похитить граждан РФ, ответ будет жестким и несимметричным.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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По его словам, у России есть масса возможностей для асимметричного ответа, вплоть до серьезного экономического воздействия и даже изменения существующего государственного строя на Украине.

«Безусловно, такая наглость и откровенная агрессия СБУ, которую мы наблюдаем с попытками действовать на нашей территории, захвата наших людей, с недавней попыткой вытащить группу наших граждан для ареста на свою территорию, она должна повлечь за собой очень жесткое заявление, в котором все украинское руководство, СБУ и ГУР должно получить личное предупреждение о том, что если эти события будут продолжаться, то мы оставляем за собой право любых действий против этих людей, а также против их организаций.

Мы не можем и не должны действовать как Моссад – это чрезвычайно компактная спецслужба маленького государства. Россия является сверхдержавой и для нас в этом случае просто копировать действия Моссада совершенно бессмысленно – мы можем ответить непропорционально.

В нашем распоряжении вся мощь нашего огромного государства. Мы можем ответить не тем, что украсть какого-то украинского идиота, а тем, что мы можем очень жестко изменить экономическую ситуацию на Украине, в том числе и существующий строй, если Украина продолжит такие действия», – заявил Шурыгин.

Напомним, сегодня стало известно, что российская ФСБ вскрыла и пресекла противоправную акцию украинских спецслужб по похищению на территории России и насильственному вывозу на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.

До этого в Киеве рассказали, как СБУ провалила важную спецоперацию, на разработку которой ушел целый год.

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