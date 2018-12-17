17.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Д.Б., Крым, Украина
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Киев «разоблачил» референдум в Крыму при помощи колбасы и тапочек

Назначенная по квоте запрещенного в РФ меджлиса замглавы министерства информации Украины Эмине Джапарова на пресс-конференции в Киеве озвучила обращение к «свидомым» жителям Крыма, которые ранее собрали деньги на одежду и еду для сдавшихся российским пограничникам экипажей катеров ВМСУ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее меджлисовцы объявили сбор средств, на которые украинским морякам в СИЗО были закуплены зубные щетки, тапочки, а один из магазинов передал сумку с копченой колбасой.

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«Учитывая, что вопрос касается информационной войны, которая активно ведётся РФ, тоже разрешу себе прокомментировать. За эти пять лет мы наработали основные фейки, которые распускает РФ. Ключевой из них – это то, что в Крыму нет войны, а так называемый референдум, который не признал весь мир, – это было свободное волеизъявление крымчан с целью жить в российской действительности.

Сейчас нас через канал «ATR», который ведёт прямую трансляцию, смотрит Крым, и я бы хотела обратиться к его жителям с тем посылом, что ключевая цель этой войны – это погрузить людей в страх, чтобы они были парализованы и у них не было никаких признаков сопротивления.

Но вот этот последний кейс по морякам доказал, что на самом деле сопротивление есть, и даже тогда, когда в оккупированном Крыму через 5 лет оккупации, несмотря на давление, репрессии и заключения люди собирают деньги, это значит, что погрузить в тот страх, о котором мечтает ФСБ, не удаётся», – отметила Джапарова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на этой же пресс-конференции руководитель группы адвокатов ВМСУ-шников Николай Полозов, ранее защищавший меджлисовцев в Крыму, заявил, что сделанные под видеозапись признания в нарушении границы РФ сдавшимися экипажами катеров ВМС Украины не являются доказательством вины украинских моряков.

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