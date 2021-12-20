Киев требует от Запада оружие за «обман» с Будапештским меморандумом

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Новости Украины

Запад обманул Украину с Будапештским меморандумом, вынудив её отказаться от ядерного оружия, а потому страны НАТО должны предоставить Украине оружие.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас к ним [западным партнёрам] большая просьба – помочь нам системами обороны. Мы не требуем оружия для нападения, требуем оружия для обороны. В 1994 году, когда нас обманули, ядерные боеголовки забрала РФ, и сегодня шантажирует весь мир, в том числе и США. Мы должны получить за это компенсацию. Никакой адекватной денежной компенсации не было, и мы сегодня требуем помощи в оружии защиты. Будет оно предоставлено или нет – посмотрим, как это будет происходить», – сказал Данилов.

Напомним, ранее в Киеве объяснили, что Будапештский меморандум имеет исключительно декларативный характер и не даёт Украине никаких гарантий безопасности.

Тем не менее, это не помешало украинским политикам требовать от Запада за нарушение меморандума помочь украинской армии и выплатить Киеву 200 миллиардов долларов компенсации.