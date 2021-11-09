Сенченко потребовал от НАТО 200 миллиардов долларов компенсации

Новости Украины

За годы, прошедшие после отказа Украины от ядерного оружия, страны НАТО сэкономили пару десятков триллионов долларов, поэтому они должны скинуться и предоставить Киеву военную помощь современным вооружением и системами.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил бывший врио замглавы администрации президента Украины, экс-вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сенченко, в первую очередь Украине нужна ударная авиация, ракетные системы и системы связи.

«За 25 лет после подписания, а сегодня уже прошло 27, Будапештского меморандума суммарно все страны НАТО потратили на свою оборону и безопасность 20 триллионов долларов. При этом это не совсем корректный счет, потому что это доллары без индексации – доллары 25-летней давности и 19-го года. Если их привести к единой покупательной способности, то эта цифра будет где-то на уровне 27 триллионов. Ну хорошо, бог с ним, 20 триллионов долларов. Когда мы применили три методики, самая щадящая привела к тому, что суммарно каждая страна НАТО, условно говоря, от Эстонии с момента, когда она вступила в НАТО, и до Соединенных Штатов, минимум 5% каждый год экономила», – утверждает Сенченко.

«Соответственно, давайте от этих 20 триллионов, не проиндексированных, берем эти 5%, что мы с вами имеем? Триллион. Возникает вопрос – имеет ли Украина моральное право претендовать на поддержку в размере хотя бы одного из пяти сэкономленных процентов, это 200 миллиардов долларов? Эти 200 миллиардов долларов – это то, что позволило бы погасить все внешние долги Украины, во-вторых, довести армию до эталонного состояния», – сказал политик.

«Поэтому, когда мы говорим об импорте вооружений, мы как раз должны учиться предъявлять счета и в том числе отоваривать эти счета за счет поставок остро необходимых нам: военной авиации, я имею в виду ударной – самолеты и вертолеты, транспортной мы в состоянии обеспечить себя сами, если не загубим свою авиационную отрасль. Зенитно-ракетными комплексами большой и средней дальности. Средней дальности, я думаю, что мы через несколько лет, два-три года, мы выйдем на свой эффективный комплекс, по большой дальности требуется большие деньги и больший срок, а они нам нужны сегодня», – заявил Сенченко.