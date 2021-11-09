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09.11.2021 09:40
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
Дзен, НАТО, Политика, Сюжет дня, Украина, Финансы
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Сенченко потребовал от НАТО 200 миллиардов долларов компенсации

Новости УкраиныЗа годы, прошедшие после отказа Украины от ядерного оружия, страны НАТО сэкономили пару десятков...

За годы, прошедшие после отказа Украины от ядерного оружия, страны НАТО сэкономили пару десятков триллионов долларов, поэтому они должны скинуться и предоставить Киеву военную помощь современным вооружением и системами.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил бывший врио замглавы администрации президента Украины, экс-вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сенченко, в первую очередь Украине нужна ударная авиация, ракетные системы и системы связи.

«За 25 лет после подписания, а сегодня уже прошло 27, Будапештского меморандума суммарно все страны НАТО потратили на свою оборону и безопасность 20 триллионов долларов. При этом это не совсем корректный счет, потому что это доллары без индексации – доллары 25-летней давности и 19-го года. Если их привести к единой покупательной способности, то эта цифра будет где-то на уровне 27 триллионов. Ну хорошо, бог с ним, 20 триллионов долларов. Когда мы применили три методики, самая щадящая привела к тому, что суммарно каждая страна НАТО, условно говоря, от Эстонии с момента, когда она вступила в НАТО, и до Соединенных Штатов, минимум 5% каждый год экономила», – утверждает Сенченко.

«Соответственно, давайте от этих 20 триллионов, не проиндексированных, берем эти 5%, что мы с вами имеем? Триллион. Возникает вопрос – имеет ли Украина моральное право претендовать на поддержку в размере хотя бы одного из пяти сэкономленных процентов, это 200 миллиардов долларов? Эти 200 миллиардов долларов – это то, что позволило бы погасить все внешние долги Украины, во-вторых, довести армию до эталонного состояния», – сказал политик.

«Поэтому, когда мы говорим об импорте вооружений, мы как раз должны учиться предъявлять счета и в том числе отоваривать эти счета за счет поставок остро необходимых нам: военной авиации, я имею в виду ударной – самолеты и вертолеты, транспортной мы в состоянии обеспечить себя сами, если не загубим свою авиационную отрасль. Зенитно-ракетными комплексами большой и средней дальности. Средней дальности, я думаю, что мы через несколько лет, два-три года, мы выйдем на свой эффективный комплекс, по большой дальности требуется большие деньги и больший срок, а они нам нужны сегодня», – заявил Сенченко.

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