24.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Политика, Украина
Просмотров:

Киевские нацисты устроили шабаш под белорусским посольством


Около полусотни праворадикалов собрались под стенами белорусского посольства в Киеве, чтобы подержать своих заграничных коллег, протестующих против президента РБ Александра Лукашенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из организаторов мероприятия, киевский нацист Сергей Зайченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В акции приняли участие около полусотни человек. Они требовали от руководства Белоруссии прекратить политические репрессии, отпустить политзаключенных и провести честные выборы.

Также собравшиеся держали в руках плакаты с призывами к президенту Белоруссии Александру Лукашенко уйти на пенсию. Требования были написаны на украинском и белорусском языках.


Некоторые митингующие сравнивали Александра Лукашенко с тараканом. В частности, они пришли с плакатами «Стоп таракан» и в футболках с надписью: «Скотина усатая жирностью 3% и так знает, что скотина». Также нацисты принесли домашние тапочки, «чтобы гонять Лукашенко-таракана».

Напомним, несколько дней назад в Минске тысячи человек пришли в центр города, чтобы поставить подписи за кандидатов в президенты, альтернативных лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. Сам белорусский президент назвал это технологиями цветной революции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть