Киевские нацисты устроили шабаш под белорусским посольством

24.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Около полусотни праворадикалов собрались под стенами белорусского посольства в Киеве, чтобы подержать своих заграничных коллег, протестующих против президента РБ Александра Лукашенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из организаторов мероприятия, киевский нацист Сергей Зайченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В акции приняли участие около полусотни человек. Они требовали от руководства Белоруссии прекратить политические репрессии, отпустить политзаключенных и провести честные выборы.

Также собравшиеся держали в руках плакаты с призывами к президенту Белоруссии Александру Лукашенко уйти на пенсию. Требования были написаны на украинском и белорусском языках.

Некоторые митингующие сравнивали Александра Лукашенко с тараканом. В частности, они пришли с плакатами «Стоп таракан» и в футболках с надписью: «Скотина усатая жирностью 3% и так знает, что скотина». Также нацисты принесли домашние тапочки, «чтобы гонять Лукашенко-таракана».

Напомним, несколько дней назад в Минске тысячи человек пришли в центр города, чтобы поставить подписи за кандидатов в президенты, альтернативных лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. Сам белорусский президент назвал это технологиями цветной революции.