Киевские СМИ напуганы итогами встречи Путина и Лукашенко

11.09.2021 13:36 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Согласование президентами России и Белоруссии 28 интеграционных программ в рамках Союзного государства — плохая новость для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Во-первых, с учетом протяженности украино-белорусской границы в 1084 км, создается новая конфигурация театра военных действий: Украина фактически получает еще одну потенциальную линию фронта с Россией. Теперь угроза масштабного военного вторжения будет исходить не только с востока и юга, но и с севера. Этот участок фронта может долгое время быть спокойным. Но угроза вторжения будет вынуждать украинское руководство направлять на границу с Беларусью значительные человеческие и финансовые ресурсы», – говорится в статье.

«Подобная угроза требует от украинской власти усиления контроля над границей (в том числе и с использованием беспилотной авиации), активизации контрразведывательной работы на белорусском направлении и проведения контрдиверсионных мероприятий», – пишет издание.

Также автор опасается, что увеличится число нелегалов, попадающих на Украину из Белоруссии.

«Теперь в рамках гибридной войны России против Украины белорусы и россияне могут начать операцию по миграционному давлению и на наши северные границы», – предупреждает «ЗН».

Кроме того, ожидается усиление экономической зависимости Украины от России. Отмечается, что Украина зависима от Белоруссии по ряду стратегических товаров: так, за период январь – июль 2021 года доля белорусских НПЗ на украинском рынке бензина составила 50%, дизтоплива — 35%, также белорусы на 50% удовлетворяют потребности Украины в битуме, используемом при строительстве автомобильных дорог.

«Риск для Украины заключается в том, что в условиях экономического поглощения Беларуси вопрос лишь времени, когда Россия установит контроль над белорусскими предприятиями, поставляющими нам продукцию. И тогда Москва своими действиями может дестабилизировать экономическую ситуацию в Украине», – опасается издание.

«С инкорпорацией Беларуси в состав России угроза безопасности Украины возрастает. Поэтому «белорусский вопрос», несомненно, требует неотложного специального рассмотрения на заседании СНБОУ, а также обсуждения с партнерами в рамках «Люблинского треугольника» и НАТО», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украинского аналитического центра предупредил, что Украина может остаться без белорусских нефтепродуктов.

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