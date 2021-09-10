«Российские танковые клинья зайдут в тыл ВСУ» – Турчинов

10.09.2021 11:59 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина рискует получить мощный удар в тыл своих войск со стороны Белоруссии.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Турчинова, сегодня угроза вторжения российской армии на Украину очень высока.

«Угроза российского вторжения реальна. С севера над нами нависает 20-я общевойсковая армия, в резерве у нее 1-я танковая армия, на востоке – 8-я армия и две армии – 49-я и 58-я – у нее в резерве. В случае наступления с воздуха будут работать 6-я и 4-я армия ВКС Российской Федерации. То есть это очень серьезные силы», – сказал политик.

«Вы знаете, сейчас активизировался процесс фактически полного аншлюса Белоруссии и Российской Федерации. Белоруссия и так была достаточно зависима от России, но после того, как бывший президент Белоруссии Лукашенко не смог вовремя получить победу и его не признает ни одна цивилизованная страна, он полностью в зависимости от Российской Федерации. И у нас есть реальная опасность открытия так называемого белорусского фронта, когда российские войска, российские танковые клинья зайдут в тыл наших военных группировок», – заявил Турчинов.