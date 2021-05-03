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03.05.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Киевские СМИ требуют перевооружить армию для войны с Россией

Новости УкраиныРоссия не произвела в полной мере отвод войск, ранее переброшенных к украинским границам. Об...

Россия не произвела в полной мере отвод войск, ранее переброшенных к украинским границам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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«Война продолжается восьмой год, а нынешняя политическая активизация вызвана маневрами российских войск на границах и эскалацией в Донбассе. По сообщениям и общественных наблюдателей со ссылкой на данные спутников, и официальных органов Украины, Россия не отвела большинства своих сил от украинских границ несмотря на распоряжение министра обороны Сергея Шойгу. Поэтому главная наша задача – перевооружить армию. Без этого политические шоу, пусть и неудобные для России, в конечном итоге не будут иметь никакого значения», – пишет издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский пропагандист карательной операции против ЛДНР Юрий Бутусов утверждает, что к границам с Украиной перебрасываются лучшие российские подразделения, несомтря на объявленный отвод войск.

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