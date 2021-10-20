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20.10.2021 17:35 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, США, Украина
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Киевский дипломат прозрел: «США» нас не спасут! Нужен диалог с Россией»

Новости УкраиныЧтобы Украине не стать полем боя между США и Россией, в которой американцы даже...

Чтобы Украине не стать полем боя между США и Россией, в которой американцы даже не будет участвовать, Киеву необходимо наладить прямой диалог с Москвой.

Об этом в эфире канала «Наш» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас на Украине есть много экспертов и политиков, которые считают, что чем хуже отношения коллективного Запада с Россией – тем лучше. Я считаю, что это мнение ошибочно, потому что эти угрозы делают более вероятным конфликт между Украиной и РФ. Сегодня этот риск намного выше, чем на прошлой неделе. Если такой конфликт будет, мы будем просто полем битвы между большими странами. Если такая борьба начнётся, коллективный Запад в лучшем случае даст нам денег и устную поддержку, но физически они с нами в один ряд не станут. Потому что США союзник с маленькой буквы», – сказал дипломат.

По его словам, чтобы не дать России повода для дальнейшего продвижения на Украину, необходимо идти на диалог.

«В этом контексте, я считаю, что мы должны проводить очень проукраинскую политику реализма и прагматизма. У нас есть единственная реальная угроза – возможность дальнейшей агрессии РФ не только в Крыму и Донбассе. Мы должны сделать всё возможное, чтобы этого не допустить, а для этого нам нужен превентивный диалог с Россией. Мы должны чётко осознать, что если вопрос флирта с НАТО зайдёт слишком далеко, и он превратится в любовь, Российская Федерация сделает всё возможное и не возможное, чтобы пойти вперёд», – заключил Чалый.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что в то время как американцы блокируют все основные предложения киевской власти, Вашингтон и Москва наращивают диалог.

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