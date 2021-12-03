Киевский политолог: Ахметов благословил младшего Кличко на президенты Украины

Новости Украины

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко посетил закрытую встречу с украинским олигархом Ренатом Ахметовым и был благословлён на выдвижение своей кандидатуры на будущих президентских выборах.

С таким утверждением в эфире канала «Politeka online» выступил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто сказал, что Кличко не идёт на выборы президента? Но идёт не тот Кличко, о котором подумали, а младший. Я сначала сам воспринял эту информацию с юмором, но прошло время и на днях появилось скандальное расследование Михаила Ткача о праздновании дня рождения в Литве, куда слетелись люди на оплаченном Ахметовым самолёте. На этом празднике присутствовал Владимир Кличко», – отметил Чаплыга.

«Это очень сильно напоминает, что в своё время происходило в Вене. Помните Венский консенсус, когда решили, что Кличко пойдёт в мэры Киева, а в президенты пойдёт Порошенко, тогда всё сработало. Теперь для меня было удивлением увидеть на этом сборище младшего Кличко, который якобы, совершенно не планировал идти в политику» – сказал политолог.

По его словам, Ахметов не был замечен на собрании, но вероятнее всего он был на борту своего самолёта и дал благословение Кличко на президентство.

«На кадрах Михаила Ткача, я не видел Ахметова, мы можем судить о том, что он там был, исключительно по тому, что его самолёт летал в Париж и Литву, был ли он на борту, мы об этом не узнаем. Но с достаточно большой вероятностью он там был и скорее всего, что он благословил подобное собрание и решение о президентстве Кличко», – заключил Чаплыга.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что многие идейные сторонники Майдана сильно разочаровались в мэре Киева Виталии Кличко, который оказался не волевым спортсменом с европейским мировоззрением, а дорвавшимся до кормушки экс-рэкетиром из 90-х .

Кроме того, ранее испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.