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31.08.2021 18:03 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Киевский политолог: Зеленский ставит крест на украинском Донбассе

Новости УкраиныКиевская власть, принимая закон «о переходном периоде», даёт повод ЛДНР и России выйти из...

Киевская власть, принимая закон «о переходном периоде», даёт повод ЛДНР и России выйти из переговорного процесса в Минске.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока в Киеве говорят о том, что Минские соглашения были неприемлемы, готовится так называемый «закон о переходном периоде», который политически и идеологически выпадает из контекста Минских соглашений. Это наша выдумка, мы сами себе придумали такую штуку.

Но в сём есть практический смысл – принимать в парламенте можно всё, что угодно, практика «зелёного большинства» это показала.

В большой политике это значит, что Киев меняет правила. Кому это выгодно? Конечно же, лидерам ЛДНР и России, потому что нет лучшего повода сказать: «Переговорный процесс невозможен», чем получить такой закон», – разъяснил Ермолаев.

Кроме того, киевский политолог отметил, что жители ЛДНР примут реальное участие в избирательной кампании России и получат в Думе своих представителей.

«Второй момент – жители неподконтрольных частей Донецкой и Луганской области примут реальное политически активное участие в избирательном процессе России.

Это вам не телевизор посмотреть, а реальное чувство сопричастности, они слушают агитаторов, отдают свой голос, они получат своих депутатов в законодательном органе другой страны», – заключил Ермолаев.

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