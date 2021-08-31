Киевский политолог: Зеленский ставит крест на украинском Донбассе

Киевская власть, принимая закон «о переходном периоде», даёт повод ЛДНР и России выйти из переговорного процесса в Минске.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока в Киеве говорят о том, что Минские соглашения были неприемлемы, готовится так называемый «закон о переходном периоде», который политически и идеологически выпадает из контекста Минских соглашений. Это наша выдумка, мы сами себе придумали такую штуку.

Но в сём есть практический смысл – принимать в парламенте можно всё, что угодно, практика «зелёного большинства» это показала.

В большой политике это значит, что Киев меняет правила. Кому это выгодно? Конечно же, лидерам ЛДНР и России, потому что нет лучшего повода сказать: «Переговорный процесс невозможен», чем получить такой закон», – разъяснил Ермолаев.