Киевский политолог: Зеленский ставит крест на украинском Донбассе

Киевский политолог: Зеленский ставит крест на украинском ДонбассеНовости Украины
Киевская власть, принимая закон «о переходном периоде», даёт повод ЛДНР и России выйти из переговорного процесса в Минске.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока в Киеве говорят о том, что Минские соглашения были неприемлемы, готовится так называемый «закон о переходном периоде», который политически и идеологически выпадает из контекста Минских соглашений. Это наша выдумка, мы сами себе придумали такую штуку.
Но в сём есть практический смысл – принимать в парламенте можно всё, что угодно, практика «зелёного большинства» это показала.
В большой политике это значит, что Киев меняет правила. Кому это выгодно? Конечно же, лидерам ЛДНР и России, потому что нет лучшего повода сказать: «Переговорный процесс невозможен», чем получить такой закон», – разъяснил Ермолаев.
Кроме того, киевский политолог отметил, что жители ЛДНР примут реальное участие в избирательной кампании России и получат в Думе своих представителей.
«Второй момент – жители неподконтрольных частей Донецкой и Луганской области примут реальное политически активное участие в избирательном процессе России.
Это вам не телевизор посмотреть, а реальное чувство сопричастности, они слушают агитаторов, отдают свой голос, они получат своих депутатов в законодательном органе другой страны», – заключил Ермолаев.
Спасибо!
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