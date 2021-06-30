30.06.2021, Москва, Владимир Москаленко
 
Выборы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Массово готовятся» – Никонорова о голосовании жителей ДНР на выборах в Госдуму

Новости УкраиныПолучившие российское гражданство жители ДНР массово оформляют СНИЛС для того, чтобы получить возможность принять...

Получившие российское гражданство жители ДНР массово оформляют СНИЛС для того, чтобы получить возможность принять участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы активно готовимся к голосованию, прорабатываются механизмы. Есть социологический опрос, по которому 76% граждан ДНР, которые получили российские паспорта, выявили желание поучаствовать в голосовании в выборах в Государственную Думу. Это достаточно большой процент, у нас политически активные граждане», – сказала она.

Также Наталья Никонорова отметила, что сейчас многие жители ДНР оформляют СНИЛС, для того, чтобы иметь возможность участвовать в выборах дистанционно.

«Сейчас оформляются СНИЛСы, для того, чтобы люди имели доступ к порталу государственных услуг, чтобы имели возможность проголосовать дистанционно, эти процессы идут активно», – резюмировала глава МИД.

Напомним, ранее в Москве заявили, что процесс выдачи российских паспортов гражданам ДНР ускорился в пять раз.

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