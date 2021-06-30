«Массово готовятся» – Никонорова о голосовании жителей ДНР на выборах в Госдуму

30.06.2021, Москва, Владимир Москаленко

Новости Украины

Получившие российское гражданство жители ДНР массово оформляют СНИЛС для того, чтобы получить возможность принять участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы активно готовимся к голосованию, прорабатываются механизмы. Есть социологический опрос, по которому 76% граждан ДНР, которые получили российские паспорта, выявили желание поучаствовать в голосовании в выборах в Государственную Думу. Это достаточно большой процент, у нас политически активные граждане», – сказала она.

Также Наталья Никонорова отметила, что сейчас многие жители ДНР оформляют СНИЛС, для того, чтобы иметь возможность участвовать в выборах дистанционно.

«Сейчас оформляются СНИЛСы, для того, чтобы люди имели доступ к порталу государственных услуг, чтобы имели возможность проголосовать дистанционно, эти процессы идут активно», – резюмировала глава МИД.

Напомним, ранее в Москве заявили, что процесс выдачи российских паспортов гражданам ДНР ускорился в пять раз.