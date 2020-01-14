Киевский пропагандист: «Макрон готов пожертвовать Украиной»

14.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украине нужно два года потерпеть президентство Франции Эммануэля Макрона, который продолжает заигрывать с Россией.

Об этом в интервью интернет-изданию «Апостроф» заявил киевский пропагандист Алексей Арестович, в украинских СМИ зачастую представляемый как военный эксперт.

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По его словам, для Украины большим козырем является предстоящий выход Великобритании из ЕС, поскольку теперь Лондону не придется согласовывать свои политические заявления и военные ходы с Евросоюзом.

«С Россией нельзя мириться, Россия – негодяи, подлецы, сволочи, и с ними надо разбираться по-взрослому. Для нас британцы – это очень большой козырь, потому что британцы очень сильны. Они серьезнее всех остальных относятся к Будапештскому меморандуму, своим обязательствам. Британцы играют в свою игру в отношении Украины, то есть через Польшу, через страны Балтии. Это наша очень серьезная опора. С Британией надо выстраивать хорошие отношения. Американцы тоже нас не кинут, конечно», – сказал пропагандист.

Совсем иначе он относится к руководству Франции.

«Франция свинью за свиньей нам подкладывает в лице наивного Макрона, социалиста-левака и доброго юноши. Который в своей программной речи заявил, что мы сейчас возродим Возрождение и Просвещение, а для этого надо вступить в союз с Россией. Ему осталось два с половиной года, и нам надо выстоять, потому что Макрон будет портить конъюнктуру, заигрывать с Россией. У него есть готовность пожертвовать нашими интересами», – резюмировал Арестович.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Франции Эммануэль Макрон предложил вернуть РФ в G8, что было поддержано президентом США Дональдом Трампом.

Эта идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.

Также Макрон признал, что эпоха доминирования Запада подходит к концу и призвал к налаживанию отношений с Россией.

Кроме того, Макрон констатировал у НАТО смерть мозга.