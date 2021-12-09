Киевский журналист: На Украину никто не нападёт, мы уничтожим себя сами

09.12.2021  19:13 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Украина – слабая и бедная страна, никто не будет на неё нападать – рано или поздно украинское государство уничтожит само себя.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил секретарь Национального союза журналистов Украины Сергей Лямец, передает корреспондент «Политнавигатора».

Украина – слабая и бедная страна, никто не будет на неё нападать – рано...

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«Украина остаётся в режиме самопоглощения, я не думаю, что это закончится потерей государственности, потому что мы живём старыми смыслами: «государство слабое, поэтому кто-то придёт и захватит его». В современном мире не нужно ликвидировать суверенитет, а выгодно сохранить его и оставить Украину в положении «заходи, кто хочет, выноси, что хочешь».

А такие, как Зеленский, будут поддерживать эту рыхлую среду, в которой каждый будет получать что хочет. Зачем нападать на Украину, зачем давать стране импульс, чтобы она объединилась. Страну оставят в покое, потому что она сама себя убивает. Воюют против сильного, нападают против Израиля, против слабых не нужно воевать, а поддержать и дать кредиты», – сказал Лямец.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина может не надеяться, что в обозримой перспективе страна станет членом Североатлантического альянса.

Кроме того, отмечалось, что Украина за 30 лет независимости превратилась в нищую страну, население которой находится на грани голода.

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