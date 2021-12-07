Климкин жалуется: США поставили на паузу членство в НАТО для Украины

07.12.2021  09:21 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, НАТО, Политика, США, Украина
Новости Украины

Киев может не надеяться, что в обозримой перспективе Украина станет членом Североатлантического альянса.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев может не надеяться, что в обозримой перспективе Украина станет членом Североатлантического альянса. Об...

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При этом, по словам дипломата, публично заявлять о том, что Украина не будет членом НАТО по требованию России США не будут.

«Проблема состоит в том, и должны быть честными, что действительно в Европе как минимум ведется серьезная дискуссия относительно отдаления нашего продвижения и в НАТО, и в ЕС. Это непростая дискуссия и мы должны реально ее перебить. И мы прекрасно понимаем, что американцы не будут давать никаких формальных гарантий нерасширения НАТО. Если НАТО это даст, то перестанет быть альянсом, потеряет свою природу оборонную. Он реально скажет: «По отношению к Китаю мы теперь слабы». Кто будет воспринимать НАТО?», – сказал экс-министр.

«Но поставить на паузу – и мы же видим, что происходит, часть европейских стран, можно заниматься арифметикой три или не три, что все считают больше, но посмотрите на позицию США. Они пока что, ведя переговоры с Путиным, не хотят поднимать ставки определенное время. Сейчас ставки поднимаются, но не относительно нашего членства в НАТО», – заявил Климкин.

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