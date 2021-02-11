Клеветникам России – штраф или тюрьма. О новом полезном законе

11.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Помните все эти мерзкие журнальчики, которые рекламируются на либеральном «Эхе Москвы», где на обложках – «Сталин=Гитлер», а советских солдат представляют варварами, топчущими немок?

Этому вскоре придёт конец.

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За попытки переписать или исказить историю, приравняв Советский Союз к гитлеровской Германией, а солдат Красной армии к нацистам, может последовать штраф в три миллиона рублей или пяти лет тюрьмы.

Такие перспективы открываются после принятого накануне Госдумой в первом чтении нового закона. Он ужесточает наказание за реабилитацию нацизма и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в период Второй мировой войны через Интернет.

«Случаев реабилитации нацизма и перевирания истории очень много. Достаточно вспомнить всю эту толпу сторонников Навального и их попытки оболгать ветерана Великой Отечественной войны, достаточно вспомнить сторонников Виктора Суворова. Не забываем о том, что у этого, одного из очень талантливых, но абсолютных негодяев, предателей, который пытается представить, что Советский Союз планировал напасть на нацистскую Германию, а Гитлер только опередил его, – у него целые книжные полки в магазинах, довольно много сторонников. Поэтому такая проблема есть, и она достаточно серьезная. Политически это очень опасно, потому что уравнивание Советского Союза и нацистской Германии – это форма подготовки к будущим репрессиям против российского государства, российских граждан. Нужно максимально этому противодействовать. Сам по себе дух этого закона, я считаю, очень важен, и его нужно поддерживать», – говорит российский политолог Сергей Марков.

Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов объясняет, что Россия ликвидирует прорехи в законодательстве, позволявшие вести распространять свои идеи врагам государства.

«Руководители страны достаточно быстро поняли, что государство, отрицающее и искажающее свою историю, будет разрушено. Идеологическая война с попытками расшатать устои нашего общества ведется уже давно, но теперь мы можем уверенно этому противостоять», – считает юридический эксперт движения «Сильная Россия».

Политолог Олег Матвейчев напоминает, что защита исторической правды была гарантирована в новой редакции Конституции РФ, утвержденной минувшим летом на референдуме.

«Проголосовали за поправку против фальсификации истории – нужны теперь законы, которые это все развивают и наказывают за эти все фальсификации. А их очень много, и идут они, прежде всего, из-за границы. К каждому 9-му мая эти информационные потоки усиливаются, поэтому понятно, что нужно принимать какие-то меры», – сказал Матвейчев.

Однако его коллега Марков обращает внимание на то, что одними репрессивными мерами не обойтись. Нужна грамотная контрпропаганда. Поэтому придется и снимать фильмы, и проводить научные конференции, и молодежные форумы, чтобы развенчать неправду.

«Дело в том, что в российской высшей политической элите присутствует правовой романтизм. То есть, считается, что нужно принять хороший закон, и дальше он будет работать, и не надо уже ничего делать. Это не так. Проблема уравнивания ответственности Советского Союза и Германии – это проблема не юридическая, а политическая, поэтому нужна, прежде всего политическая деятельность, которая могла бы этому противодействовать», – сказал Марков «ПолитНавигатору».

«Конечно, эта инициатива будет враждебно принята в среде российской несистемной оппозиции, опять будут звучать возгласы о каком-то мифическом «ущемлении прав человека», но на самом деле, кто кроме нашей страны может защитить правду о Великой Отечественной войне, о событиях тех лет?» – говорит политолог Иван Мезюхо.

«Этот закон уже давным-давно нужно было принять! То, что происходит в медиа-пространстве, – уже не поддается никакому здравому смыслу. У нас очень многие люди, видимо, вообще не отдают себе отчет, что они несут. Недавно был скандал с каким-то деятелем, профессором в Санкт-Петербурге, который взялся отрицать Холокост. В Москве есть подобного рода историки, и немало таких странных людей. Невзоров хамски высказался по поводу Зои Космодемьянской, по итогам суда над Навальным сколько всего вылилось на ветерана Велико Отечественной войны Артеменко и так далее. Я еще лет десять назад говорил, что подобный закон необходим, но оппоненты утверждали, что «у нас этого нет, и ради одного-двух человек даже суетиться не стоит». Но сейчас все убедились, что, оказывается, стоит, что нужно делать из всего этого правильные выводы. Хорошо, если Госдума быстро сработает, и можно будет в дальнейшем всю эту малоприятную публику привлекать к уголовной ответственности, которую она давным-давно заслужила», – сказал «ПолитНавигатору» историк Армен Гаспарян.