Коллаборантка, выступающая от имени сербов Косово, призвала скинуть Вучича и «Сербский список»

24.08.2021 21:17 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Называющая себя оппозиционным представителем косовских сербов – белградская оппозиционерка и русофобка Рада Трайкович заявила, что единственный способ «стряхнуть «Сербский список» – это «скинуть Вучича в Белграде».

В ответ ведущая партия косовских сербов «Сербский список» отметила, что Трайкович пытается в интересах своих албанских хозяев разрушить единство сербов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Партия «Сербский список» в своем пресс-релизе указала на то, что «усилия некоторых самопровозглашенных политиков из Косово, таких как Рада Трайкович, запятнать репутацию видных сербских лидеров и «Сербского списка», происходят в надежде получить хоть какие-то полномочия» от албанского режима Приштины.

И после формирования списка кандидатов на местных выборах в Косово, которые пользуются поддержкой албанских лидеров в работе по разрушению сербского единства, они постепенно переходят на новый уровень.

Это заявление стало ответом на слова Трайкович о том, что «для того, чтобы стряхнуть «Сербский список», нужно скинуть Вучича в Белграде».

«Рада Трайкович, известна как преподаватель, которая даже не знала, где находится помещение факультета, где она получала свою зарплату в течение многих лет, также более десяти лет не появляется в Косово и Метохии, потому что живет в районе Савски Венац в Белграде (элитный центральный район сербской столицы – ред.), выдавая себя за представителя сербов из Косово и Метохии, – говорится в сообщении «Сербского списка». – Ее политическая деятельность после серии поражений на выборах в Косово основана на лжи и плевках в тех, кто, в отличие от нее, никогда не был последователем Приштины и преследовался Приштиной за лояльность к Сербии».

Сербские политики Косово отметили, что «лучшим показателем правильности нашей политики является полная поддержка президента Александра Вучича, и то, что такие люди, как Рада Трайкович и албанские лидеры, нападают на нас ежедневно».

Напомним, что ранее Трайкович неоднократно выступала с антироссийскими заявлениями, вступала в перепалку с российским послом, а также в свое время изъявила желание сотрудничать с паналбанцем, сербофобом и нынешним «премьер-министром» Косово Альбином Курти, добавив, что у того «есть реальные причины ненавидеть сербов».