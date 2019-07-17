Коломойский готовит плацдарм для бегства в Россию

17.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский, вернувшийся на Украину, пытается понравиться Москве.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, США усиливают давление на украинских олигархов для того, чтобы лишить их влияния на политиков.

«Американцы активно работают, чтобы зачистить это поле от сильных людей для того, чтобы можно было решать здесь проблемы без сопротивления. Украинское поле зачистить от олигархов… Их интересует украинская земля, политический курс. На этот курс так или иначе влияют люди с очень большими деньгами, которые так или иначе оказывают влияние на принятие решений. Поэтому зачем американцами эти люди, принимающие решения – они сами разберутся с украинскими политиками, если не будет олигархов», – сказал политолог.

Погребинский полагает, что американцы не случайно возбудили уголовное дело против Коломойского.

«А он со своей стороны ищет способ, чтобы как-то уйти от этого давления, говорит даже небывалые из его уст вещи, вплоть до того, что конфликт на востоке – это гражданская война. Это кто говорит? Он систематически это говорит. Это можно рассматривать как сигнал Москве: «Я уже не такой враг, как раньше для вас. Если придется куда-то бежать, вы там местечко предусмотрите. Тем более, у меня там много активов, которые вы позабирали в Крыму, я готов их обратно принять, если вы будете со мной благосклонны», – заявил эксперт.

Напомним, что в 2014 году Коломойский был одним из душителей Русской весны на Юго-Востоке Украины, а также принимал активное участие в создании карательных подразделений, воевавших в Донбассе на стороне путчистов-майданщиков.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский рассказал о расследовании ФБР в отношении него и признал, что «проклял тот день», когда решил связаться с американцами.

Также в одном из последних интервью украинским СМИ олигарх обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и в очередной раз назвал происходящее в Донбассе «внутренним гражданским конфликтом».