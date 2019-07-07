Коломойский признал, что «проклял тот день», когда решил связаться с американцами

07.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский знает, что ФБР проводит в отношении него расследование.

Об этом он рассказал в интервью киевскому журналу «Новое время».

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По его словам, о расследовании ФБР он узнал из прессы, но пока американские правоохранители к нему не обращались и не допрашивали.

«Что‑то есть, а что — мы не знаем», – сказал Коломойский.

Также собеседник издания рассказал, что в США у него отобрали сталеплавильную компанию, но остается ферросплавная, которая «жива-здорова, зарабатывает деньги». Кроме того, олигарх признал, что является акционером фирм Optima, имеющей недвижимость в Кливленде.

При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, поедет ли защищать свою позицию в США.

«Я знаю, что ничего не совершал. Я за свои деньги делал инвестиции в Америку. Я уже, конечно, проклял тот день, когда меня убедили это сделать. Про металлургическую часть мы уже понимаем — минус $ 200 млн. А то, что касается тех домов, так тоже не ахти как. Ферросплавный завод — это наша профильная история, и уже никуда не денешься, мы за этот актив держимся. Мы хотели сделать большую компанию, но все эти планы уже закончились. Никаких теперь больших компаний», – сказал Коломойский.