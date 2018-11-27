Командование ВСУ подозревает, что украинских моряков пытали

27.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Киевские СМИ и Генштаб ВСУ уверяют, что задержанные украинские военные моряки, признавшиеся вчера на камеру в нарушении российской границы, давали свои показания под давлением и пытками.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил спикер Генштаба ВСУ Богдан Сеник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам представителя украинского командования, свидетельством того является видео, опубликованное ФСБ вчера вечером, на котором видно, что украинские военные читают признание с бумаги.

«Там четко по видео видно, и особенно как командир ВЧ читает, когда под давлением, прессингом, запугиванием второй военнослужащий тоже с бумаги, тоже не исключается, что применялись пытки», – заявил Сеник.

Напомним, в минувшее воскресенье украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.