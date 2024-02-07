Командующий ВМСУ грозится «зайти на кораблях» в Севастополь

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Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о планах зайти в бухту Севастополя на борту корабля в случае «перемоги».

Об этом он заявил в интервью пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На каком именно корабле собрался «идти на Севастополь» украинский контр-адмирал, он не уточнил. Напомним, что ВМСУ остались фактически без корабельного состава – единственной уцелевшей крупной единицей является бывший рыболовный морозильный траулер, переделанный в разведывательный корабль «Сiмферополь».

«Обязательно поеду в Севастополь. Ну, я там уже буду на время победы, и мне очень хочется зайти на кораблях всего флота в этот город, наш город. Это – первое, что я сделаю. Я зайду на корабле в Севастополь. Военно-морских сил Вооруженных сил Украины», – бредил Неижпапа.

Кроме того, в этом же интервью он заявил, что Украина не отказывается от планов уничтожить Крымский мост и пригрозил реализовать задуманное до конца года.

Напомним, ранее эксперты оценили переделанный «Сiмферополь» как уродливое сочетание советского наследия и амбиций Киева.

Также отметим, что Турция должна построить для Украины два корвета класса «Ada», а Великобритания подарила ей два списанных минных тральщика, которые не могут пройти черноморские проливы, согласно доктрине Монтрё.