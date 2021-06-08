Дело «СНБО против бармалеев» на грани позорного провала

08.06.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

Две прошедшие недели на Украине происходила увлекательная возня «что нам делать с бармалеями?» СНБО и «побратимская подписка» попавших в санкционный список чеченских боевиков из добробата имени шейха Мансура занимались перетягиванием каната – чья возьмёт.

Процесс сопровождался многочисленными оскорблениями и обвинениями в «запроданстве москалям» действующего состава СНБО Украины со стороны радикальной «спильноты» с требованием «прекратить карать невиновных».

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Выгораживать проблемных «защитников Украины» подтянулись как действующие украинские политики, так и «сбитые лётчики», устроившие «чеченским побратимам» несколько онлайновых пресс-конференций и ток-шоу на канале YouTube известного фашистского отморозка Корчинского.

Во всех этих толковищах принимал участие главарь добробата, скрывающийся под псевдонимом «Муслим Чеберлоевский», а все разговоры крутились вокруг оскорбления, нанесённого «проверенным борцам с руснёй» включением в один список с ворами в законе, и «московской агентуре», пронизавшей сверху донизу украинскую власть при Зеленском.

Раздаются и угрозы в адрес «московских агентов» на Банковой, однако более-менее внятно их формулирует разве что бывший главарь правосеков Ярош, тогда как остальные защитники предпочитают разводить идиотскую шпиономанию.

Примечательно, что любое грязное бельё, связанное с чеченским криминалом на Украине защитники предпочитают прятать по тёмным углам и не вступают в дискуссию с редкими критическими голосами в соцсетях, позволяя их затыкать визгливой «группе поддержки».

Кроме того, к медийному шуму было привлечено общество «Диаспора чеченского народа», а три фигуранта с российскими паспортами, попавшие в санкционный список СНБО (Адлан Ясагов, Муслим Идрисов и Магамод Шаипов) обратились в суд с требованием остановить по отношению к себе любимым действие документа «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» от 14 мая 2021 года и отказываются признавать себя ворами в законе.

Конкретно этой троице бармалеев есть чего опасаться. Идрисов, бывший начальник штаба добробата имени шейха Мансура, в настоящее время проходит подозреваемым по уголовному делу о незаконном обороте оружия на Украине. Ясагов и Шаипов, связанные с аграрным лобби Одесской области, где проживает большая чеченская диаспора из семей беглых дудаевских боевиков, обвинялись в избиении одного из музыкантов украинской поп-фольк-группы Dzidzio. То есть, на «невиновных» никак не тянут.

Кроме того, несмотря на обещание СНБО, что фигуранты списка ни при каких обстоятельствах не будут переданы в руки российского правосудия, похоже, в эти слова не верят даже сами члены СНБО.

Представители всеукраинского общества «Диаспора чеченского народа» обращается к Зеленскому и оперирует доводами на уровне «мамой клянусь». Дескать, 38 человек из списка «давно живут на Украине и обзавелись семьями», так что включать их в санкционный список «нет оснований».

«Мощно выступил» глава старейшин «Диаспоры чеченского народа» Хамид Сайдумов, заявивший, что попавшие в список чеченцы видели воров в законе разве что в телевизоре, и ни один из них не имел проблем с украинскими законами и даже к административной ответственности не привлекался.

В скандал вмешался и парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады, объявив о намерении заслушать руководство МВД и Нацполиции по вопросу о включении боевиков добробата им. шейха Мансура в санкционные списки СНБО.

Об этом в ленте Facebook заявила член комитета и нардеп от фракции «Голос» Александра Устинова.

Переживающая за судьбу чеченских бандитов жиночка подаёт дело в интересном ракурсе, фактически обвиняя СНБО в фальсификации списка. По мнению Устиновой, ранее (имеется в виду, до скандала) на заседаниях комитета декларировалось, что на Украине зафиксировано 30 воров в законе, однако в списке их указано 557.

«Что это как не целенаправленная диверсия России?» – скатывается в истерический визг членкиня комитета по правоохранительной деятельности ВР. «Санкции предусматривают, что так называемые «воры в законе», должны покинуть территорию Украины. А нужно это, чтобы потом выдать бойцов Кремлю: где их, как минимум, надолго посадят, а как максимум – запытают за защиту нашего государства! Именно так произошло в декабре прошлого года, когда, игнорируя все законы, боец батальона Акиев был этапирован в Молдову по требованию России!», – заламывает руки Устинова.

Судя по высказываниям украинских юристов и правоохранителей, действия Зеленского и СНБО против воров в законе и чеченских отморозков, из-за которых поднялся весь сыр-бор, запоздалые и, во многом, бессмысленные, поскольку в стране фактически не работает судебная и правоохранительная системы. Это мнение озвучено в СМИ бывшим замминистра МВД Украины генерал-полковником милиции Михаилом Корниенко.

«С точки зрения права и конституции, санкции сомнительны, но лучше предпринимать какие-то меры, чем не делать ничего. После атаки на «воров в законе» в Грузии и России они устремились на Украину и получили здесь большую власть», – сетует эксперт.

Некоторые наблюдатели даже отмечают с юмором, что Зеленский, толкая речь о санкционном списке СНБО, говорил об «иностранцах». Главным образом, из СНГ – грузинах, чеченцах, армянах, абхазах и т.д. В преступном сообществе дальнего зарубежья существует своя иерархия, так что санкции никак не могут помешать свободно гостить на Украине гангстерам из американской, сицилийской или калабрийской Мафии, китайских «триад» или японской «якудзы».

В настоящий момент ситуация вокруг чеченских бандитов, включённых в список воров в законе, подвисла в воздухе. Группа нардепов от фракции «Европейская солидарность» во главе с членом «меджлиса» Чийгозом и при участии Лёлика Гончаренко выступила с призывом к Верховной раде «не дать на растерзание врагу чеченских побратимов». Зеленскому отправлен депутатский запрос, подписанный нардепами разных фракций, среди которых затесалось несколько «киборгов» из Донецкого аэропорта.

Чийгозом и Чубаровым, при поддержке «активистов», развёрнута всеукраинская кампания по сбору подписей в поддержку чеченских боевиков. Готовится создание онлайн-платформы для электронных петиций.

Трудно сказать, чем закончится эта вакханалия, но опыт показывает, что бандиты и мерзавцы найдут на Украине защиту в тысяче инстанций, среди которых важную составляющую играет «общественное мнение». И даже найдутся примеры, когда воры в законе не только отбивались в судах от уголовного преследования, но и отсуживали назад конфискованные «общаки». Скорее всего, очередное усилие украинских властей по декриминализации обстановки в стране закончится пшиком. Большинство чеченских боевиков уже получили статус участников боевых действий и стоят в очереди на получение украинского гражданства. Заручившись столь мощной политической поддержкой, они наверняка получат заветную синекоже-трезубую паспортину, гарантирующую их от депортации.