«Конева – на место, kurvy!» – лимоновцы атаковали консульство Чехии в СПБ

16.04.2020, Санкт-Петербург , Владимир Гладков

Петербуржские нацболы у Генконсульства Чехии провели акцию протеста против сноса в Праге памятника маршалу Коневу.

Об этом сообщает официальный сайт партии «Другая Россия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Активисты у входа в консульство развернули транспарант «Конева – на место, kurvy!» и зажгли дымовую шашку. В ходе этой утренней акции был задержан один участник, который вышел к вечеру на свободу.

«Задержанный на сегодняшней акции Сергей Кондратьев оштрафован на 20 тыс. рублей и отпущен на свободу. Сообразив, что экзотическая ст. 20.2 ч.7 КоАП РФ не выстоит в суде, сотрудники полиции переписали протоколы на стандартную ч.2 ст. 20.2, «Проведение публичного мероприятия без подачи уведомления», – сообщили нацболы.

Между тем, задержанному пытались вменить ст. 20.2 ч.7 КоАП РФ, которая подразумевает наказание за проведение несанкционированной акции «в непосредственной близости от территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ», а штрафы по этой статье начинаются от 150 тысяч рублей.

Отмечается, что акция протеста явилась продолжением проведенной 5 апреля в Москве подобной акции у посольства Чехии. Тогда нацболы закидали здание посольства дымовыми шашками и вывесили баннер «Стоп фашизм!»

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника «преступлением», которое «не останется без ответа». Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что акт вандализма в Праге не обошёлся без американцев.

Памятник маршалу Ивану Коневу, располагавшийся на Площади Интербригады в столице Чехии с 1980 года, был демонтирован властями городского района Прага-6 в пятницу, 3 апреля.