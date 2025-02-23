Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся, в самый последний момент посадят за стол переговоров европейцев и украинцев, которым лишь останется смириться с согласованным заранее соглашением.

Об этом Bloomberg заявил конгрессмен-демократ штата Массачусетс, бывший морской пехотинец Сет Молтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Марко Рубио говорит не от себя, он говорит от имени Дональда Трампа. И если Трамп скажет, что они [европейцы и украинцы] не сядут за стол переговоров, то так и будет. Я думаю, что они сядут за стол переговоров только в самом конце, и их заставят, или, по крайней мере, администрация Трампа попытается заставить европейцев и украинцев принять соглашение, которое будет выгодно России. Это всё, что нужно Путину», – сказал Молтон.

Он раскритиковал заявления о том, что на Украине не должно быть американского контингента.

«Мы не можем исключать такой вариант. Это невероятно глупые заявления от имени министра обороны и президента США. Но это не просто плохие переговоры, это переговоры от имени русских, именно это делают Трамп и Хегсет, они ведут переговоры от имени русских», – истерил байденовец.

Ведущая спросила, могли бы обещания натовских стран поднять расходы до 5% ВВП заставить Трампа пересмотреть некоторые свои идеи.