Константин Сивков: Запад может дать отмашку на блокаду Приднестровья

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Новости Украины

Поскольку Западу необходим конфликт на Украине, он с помощью блокады Приднестровья будет провоцировать Москву на начало российско-украинской войны.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления о том, что Россия будет атаковать Украину – построены не на пустом месте. Дело заключается в том, что Украине и Западу жизненно необходим сегодня конфликт, степень противоречий в украинских и европейских элитах настолько велики, что компетентные люди открыто говорят: «Европа беременна войной». Но о том, что этот «маленький конфликт» может перерасти в большую войну, они даже не задумываются – люди недалёкие. Конфликт более вероятен на Украине. Если Украина пойдёт атаковать Донбасс, у Донбасса порядка 35-40 тысяч человек, а у Украины 90 тысяч, на мой взгляд, это маловероятно», – сказал Сивков.

По его мнению, в случае нападения Киева на ЛДНР, российские войска окружат группировку ВСУ, и после пройдут по всей Украине без сопротивления.

«Дело в том, что, даже если Украина всеми своими силами в 90 тысяч человек, а это почти вся её боеспособная армия, вторгнется в Донбасс, там, как минимум, на несколько дней, а, может, и на больше, они увязнут в полном составе. В этих условиях тылы будут голые, и удар с севера войсками России практически моментально окружит эту группировку, как в своё время шестую армию под Сталинградом. Украинская группировка будет полностью уничтожена, после чего Россия свободным маршем вместе с силами ДНР и ЛНР пройдут всю Украину без сопротивления», – подчеркнул Сивков.

Поэтому, считает он, главной целью агрессии Украины и Запада будет Приднестровье – с расчетом на то, что Москва будет вынуждена пытаться осуществить деблокаду региона.

«Поэтому самый вероятный сценарий эскалации будет нанесение удара по Приднестровью, и он будет не военный, а политический – закроют границы. Приднестровье окажется в положении худшем, чем Ленинград. В таком случае, возникает проблема: там 400 тысяч граждан России и 5 тысяч российских войск. Деблокада может быть осуществлена как удар через Украину, к чему они сейчас готовятся. В представленной главой ГУР карте нападения России на Украину, украинские войска производят основной удар по Приднестровью. России в таком случае нужна полная деблокада приднестровского региона», – заключил Сивков.