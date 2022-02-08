Корнилов: Под видом терообороны на Украине готовят армию нацистов

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Новости Украины

Под прикрытием тренировок отрядов территориальной обороны боевики полка «Азов» тренируют новых украинских праворадикалов и иностранных нацистов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в «The Times» обратно большой репортаж об обучении киевлян где-то в каких-то развалинах, показали кучу фотографий, умолчали только один момент: те, кто их обучают – бойцы неонацистского «Азова». Вот кого они снабжают оружием, и действительно те готовы распространять свою идеологию и идеи, в том числе устраивать тренировки для приезжих нацистов, на чём их уже не раз ловили.

А потом эти нацисты едут за границу и убивают, продолжая то дело, которому их обучили на Украине, и тут они, оказывается, становятся проблемой, потому что на Украине убивать можно, а где-то во Флориде – нет, ни в коем случае», – сказал эксперт.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что жителям Украины необходимо срочно готовиться к полномасштабной войне с Россией – записываться в военкоматы, собирать «тревожные чемоданчики» и тренироваться эвакуироваться в бомбоубежища.

Кроме того, ранее в киевском торговом центре «River Mall» националисты группировки «Украинское знамя» устроили дебош .