Корнилов: Под видом терообороны на Украине готовят армию нацистов

08.02.2022  16:00 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Дзен, нацизм, Политика, Украина
Новости Украины

Под прикрытием тренировок отрядов территориальной обороны боевики полка «Азов» тренируют новых украинских праворадикалов и иностранных нацистов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под прикрытием тренировок отрядов территориальной обороны боевики полка «Азов» тренируют новых украинских праворадикалов и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Сегодня в «The Times» обратно большой репортаж об обучении киевлян где-то в каких-то развалинах, показали кучу фотографий, умолчали только один момент: те, кто их обучают – бойцы неонацистского «Азова». Вот кого они снабжают оружием, и действительно те готовы распространять свою идеологию и идеи, в том числе устраивать тренировки для приезжих нацистов, на чём их уже не раз ловили.

А потом эти нацисты едут за границу и убивают, продолжая то дело, которому их обучили на Украине, и тут они, оказывается, становятся проблемой, потому что на Украине убивать можно, а где-то во Флориде – нет, ни в коем случае», – сказал эксперт.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что жителям Украины необходимо срочно готовиться к полномасштабной войне с Россией – записываться в военкоматы, собирать «тревожные чемоданчики» и тренироваться эвакуироваться в бомбоубежища.

Кроме того, ранее в киевском торговом центре «River Mall» националисты группировки «Украинское знамя» устроили дебош.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть