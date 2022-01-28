Нацисты из «Азова» призывают украинцев к войне с Россией

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Новости Украины

Жителям Украины необходимо срочно готовиться к полномасштабной войне с Россией – записываться в военкоматы, собирать «тревожные чемоданчики» и тренироваться эвакуироваться в бомбоубежища.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил командир запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» Денис Прокопенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не нужно терять время, чем раньше потенциальный солдат займётся военным делом, тем больше шансов, что он не поддастся панике и будет хорошо подготовлен к ведению боевых действий. Дальше он будет проводить боевое слаживание в подразделении. Поэтому я советую абсолютно всем, кто решил связать свою жизнь с военным делом, не терять время и записываться в военкоматы, подписывать контракт с армейскими подразделениями и набираться опыта», – сказал он.

Кроме того, нацист призвал граждан Украины собирать «тревожные чемоданчики» и искать бомбоубежища.

«Также хочу обратить внимание на обеспокоенность нашего социума, нужно не только прятать голову в песок, но и думать про наихудший сценарий событий. Я приведу пример: когда мы садимся за руль машины, мы всегда должны помнить про меры безопасности, мы используем ремень безопасности, таким образом, мы предохраняем себя от нетрезвых уродов, которые едут по встречной полосе. Поэтому, я рекомендую, каждому человеку собрать «тревожный чемоданчик» и найти маршрут к ближайшему бомбоубежищу», – заключил Прокопенко.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что украинское руководство может воспользоваться информационной завесой вокруг тяжёлых переговоров России с Западом, чтобы попытаться атаковать ЛДНР и прорваться к границе с Ростовской областью.

Кроме того, ранее в Москве отметили, что в случае, если Россия решит провести наступление на Украину, ей больше нельзя будет ограничиваться Донбассом или даже Харьковом c Одессой – без взятия под контроль Киева решить проблему не удастся.