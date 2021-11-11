Корнилов: Украина фактически объявила войну Белоруссии

Новости Украины

На фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе , украинские чиновники призывают бороться против Белоруссии и помогать Польше бандеровскими добровольцами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько дней идёт нагнетание на Украине, что есть смертельная угроза в связи с событиями в Белоруссии с мигрантами. Предлагают посылать добровольцев-националистов на границу с Польшей. Представьте себе, бандеровцы едут защищать Польшу. Поднимут хоругви с Бандерой в тех самых регионах Польши, где бандеровцы вырезали целые сёла», – заявил эксперт.

«После призыва официального советника главнокомандующего Украины Дмитрия Яроша о том, что нужно бороться против Белоруссии, на мой взгляд, это, по сути, объявление войны. Как минимум – это повод для дипломатической реакции Белоруссии, и я удивлён, почему эта реакция до сих пор не поступила», – сказал Корнилов.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош заявил, что Украина снова использует ударные беспилотники «Байрактар» по позициям ЛДНР , если в этом будет необходимость.

Кроме того, раньше крупнейшая политсила в немецком Бундестаге – Социал-демократическая партия, – предложила з адействовать Украину в решении проблемы беженцев , скопившихся на белорусско-польской границе.