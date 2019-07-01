Косачев предостерег от эйфории относительно ПАСЕ

01.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Возвращение российской делегации в ПАСЕ – это важный шаг, но не стоит переоценивать его значение.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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«Я бы сейчас предостерег всех от эйфории. То, что произошло на летней сессии ассамблеи, — это, безусловно, серьезный результат, причем результат многолетних усилий российской делегации, чтобы вернуть в ПАСЕ принципы демократии и, если хотите, парламентаризма с большой буквы, который предусматривает диалог, а не навязывание монологов. И этот результат нельзя недооценивать, но его точно так же нельзя переоценивать», – сказал Косачев.

Также он не согласился с утверждениями, что тема Крыма и Донбасса на уровне Совета Европы, по сути, закрыта, поскольку в резолюции о восстановлении прав российской делегации нет ничего по этим вопросам.

«Нет, просто тема Крыма и Донбасса скрыта за теми отсылочными резолюциями, которые там цитируются. Там есть отсылки к документам, которые ПАСЕ принимала в прошлые годы, и в них написано, что ассамблея подтверждает свои позиции, изложенные в этих резолюциях. Но плюсом к этому идут пять тем, вроде ЛГБТ, моряков, Boeing, поскольку их не было в тех резолюциях. Вот о чем идет речь», – отметил сенатор.

По его словам, кризис в ПАСЕ случился по вине организации, которая вопреки своему уставу присвоила себе право ограничивать своим решением право парламентской делегации.

«Мы уже добились существенной корректировки регламента, но это еще не окончательно. Мы убеждены, что любые санкции по — будем называть вещи своими именами — политическим мотивам должны быть устранены. Но пока этого не удалось сделать. И устранение их, я думаю, и будет одной из главных задач нашей делегации в ближайшее время», – резюмировал Косачев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.

Также в Киеве заявили, что ПАСЕ продалась за «путинские деньги». При этом в Москве убеждены, что в возвращении России в ПАСЕ одну из ведущих ролей сыграла невменяемость украинской делегации.