Гордон распсиховался из-за «путинских денег»

28.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна выйти из Совета Европы в ответ на возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Об этом в эфире своего блога заявил известный украинский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, депутаты ПАСЕ, проголосовавшие за возвращение полномочий РФ, «продались России».

«Путинские деньги сработали в ПАСЕ и европейцы проявили себя отвратительно по отношению к Украине. Я считаю, что Украине нечего делать в ПАСЕ. Всем, кто поддерживает Украину, надо просто взять и уйти из ПАСЕ. Пусть там заседают россияне со своими проплаченными депутатами», – заявил Гордон.

Напомним, против возвращения России в ПАСЕ, кроме Украины, единогласно выступили лишь делегации четырех стран – Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии.