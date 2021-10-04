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04.10.2021 18:16 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
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Кошмар для Украины: Польша на очереди выхода из ЕС – политолог

Новости УкраиныИнформация о том, что Польша, возможно, покинет ЕС, свидетельствует, что со стороны Варшавы в...

Информация о том, что Польша, возможно, покинет ЕС, свидетельствует, что со стороны Варшавы в ближайшее время резко уменьшится и поддержка Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил проживающий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про Польшу: дело в том, что буквально последние несколько дней появилась интересная информация о возможном выходе Польши из Европейского Союза. Выход Польши из Европейского Союза действительно ещё в большей мере создаёт Польшу как гигантского конкурента Украине.

Более того, Польша начнёт двигаться в сторону Российской Федерации, и та поддержка, которую сегодня получает Украина от Польши, наверное, в ближайшее время, от пяти до семи лет, будет резко уменьшена», – сказал Сосновский.

Так, отмечалось, что Еврокомиссия отказала Польше в финансах на 50 миллиардов евро, а Венгрии – на 7,5 из-за отказа этих стран проводить ЛГБТ-пропаганду. При этом Варшава уже даже готова признать национальное законодательство выше европейского.

Напомним, ранее венгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште для объяснений по поводу протестов Киева из-за подписанного контракта с «Газпромом» о поставках топлива в обход украинской территории. МИД Украины в свою очередь также заявил о вызове венгерского посла.

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