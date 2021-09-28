Косовские албанцы срывают сербские флаги в сербских анклавах

28.09.2021 20:22 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Пожарный в присутствии «полицейских» сорвал и выкинул флаг Сербии, два дня назад установленный на ретрансляторе на юго-востоке Косово.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Сербский триколор был установлен на ретрансляторе сербского оператора МТС у населенного пункта Врбовац, принадлежащему к муниципалитету Витина на юго-востоке Косово. Спустя два дня после установки флаг был снят и сброшен местным пожарным, работавшим в сопровождении косовских «полицейских».

Что характерно, два дня назад на одном из домов сербского муниципалитета Клокот в Косово появились граффити с названием террористической банды «Армия освобождения Косово» (UCK), которое не уничтожено и по сей день.

«Этот инцидент происходит в те дни, когда сербский народ на территории Косово и Метохии сталкивается с сильным давлением и жестокими угрозами из Приштины, когда сербы задерживаются и арестовываются за соблюдение Брюссельского соглашения и установку символа Содружества сербских муниципалитетов (Заједнице српских општина – ЗСО), которые разорваны, отклеены и выброшены, – заявили по этому поводу в Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии. – Получается, что преступная организация UCK приветствуется в Косово, при том, что ЗСО – запрещенное слово, хотя Приштина поставила свою подпись под пунктом о формировании Содружества сербских муниципалитетов в Брюсселе три тысячи восемьдесят дней назад».

Напомним, что косовские сепаратистские власти начали уничтожать установленные протестующими сербами севера Косово баннеры, растяжки и плакаты «Добро пожаловать в Содружество сербских муниципалитетов», а также заводить уголовные дела за их установку.