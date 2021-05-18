Косовские сепаратисты добиваются исключения сербского монастыря из европейского списка объектов, которым грозит уничтожение

18.05.2021, Белград, Алексей Топоров

«Министр иностранных дел и диаспоры» Косово Доника Гервала-Шварц и «министр культуры, молодежи и спорта» Хайрула Чеку призвали организацию Europa Nostra исключить монастырь Високи Дечани из своего «опасного списка».

Об этом сообщает Gazeta Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В письме исполнительному президенту Europa Nostra Херману Парцингеру Гервала-Шварц и Чеку выразили «озабоченность» по поводу решения этой общеевропейской федерации по сохранению культурного наследия включить средневековую сербскую обитель в список семи объектов европейского культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения.

Самопровозглашенные «министры» считают, что такой шаг был «несправедливым», а руководство Europa Nostra «подверглось политическому влиянию».

«Мы убеждены, что это решение необоснованно, поскольку не соответствует действительности. Кроме того, на это решение явно повлияла политика, что является беспрецедентной практикой в ​​истории Europa Nostra, как организации с высокой репутацией, – говорится в циничном письме Гервалы-Шварц и Чеку, отправленном в адрес европейской организации. – Europa Nostra, приняв решение включить Високи Дечани в число наиболее уязвимых памятников Европы пренебрегла существенным аспектом, а также консультациями с заинтересованными сторонами».

Напомним, что едва сербский монастырь 14 века попал в список семи европейских объектов, которым угрожает исчезновение, как «президент» Косово Вьоса Османи и «премьер-министр» Альбин Курти направили в адрес Europa Nostra письмо аналогичного содержания. В свою очередь некий малоизвестный Совет по «защите прав и свобод человека» в Косово сразу же потребовал от режима Приштины начать расследование в отношении настоятеля монастыря Высоки Дечани Саввы Янича в связи с «военными преступлениями».

В свою очередь, Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии отметила, что реакция официальных лиц Приштины на решение Europa Nostra является «еще одним подтверждением угрозы сербской культуре и религиозному наследию в Косово и Метохии».

«Монастырь подвергался атаке четыре раза, в 2000 году по нему было произведено два минометных обстрела, во время мартовского погрома 2004 года по монастырю было выпущено восемь минометных снарядов, а в 2007 году был произведен еще один минометный обстрел, по результатам которого был вынесен судебный приговор», – говорится в специальном сообщении ведомства.

Канцелярия по Косово и Метохии напомнила, что в 2014 году на стенах монастыря было написано граффити «UCK (Армия освобождения Косово – ред.) ISIS (ИГИЛ – запрещенная в России организация – ред.)», а в январе 2016 года перед монастырем были арестованы четверо вооруженных косовских албанцев, двое из которых были «в черном списке сторонников ИГИЛ».

«Монастырь был признан собственником 24 гектаров земли решением Конституционного суда Косово от мая 2016 года, и решение, которое является окончательным и обязательным, не исполнялось в течение пяти лет без каких-либо правовых последствий, несмотря на то, что (в адрес местных властей, решивших проложить трассу возле обители – ред.) постоянно шла критика со стороны Европейского Союза, Госдепартамента США, ОБСЕ и других международных организаций», – отметили в сербской Канцелярии.