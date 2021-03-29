Подпишись на рассылку
29.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

Кравчук требует объявить России экономическую войну

Новости Украины

Киев должен продолжать настаивать на прямых переговорах между президентами России и Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Не знаю, как он [Путин] отнесётся к этому, но мы должны проявлять активность и предлагать переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Хотя бы для того, чтобы мир видел, что Украина готова на всё – даже с агрессором, даже с врагом встречаться, если говорится о жизни людей и о мире для Украины. Это самое главное», – сказал Кравчук.

Он призвал мировое сообщество объединяться против Москвы.

«Также мы надеемся, что если все вместе предложат какие-то новые схемы, новую дорожную карту, какие-то предложения и планы – возможно, это повлияет на Россию.

И, находясь в очень сложной экономической и социальной ситуации, санкции работают, и будут работать ещё лучше – ещё не заработали секторальные санкции, банковской системы и другие санкции, которые если вместе сложить, то это уже будет экономическая война против России. И выдержат ли они эту войну? Я думаю, что нет», – добавил бывший президент.

Отметим, несмотря на свои заявления о готовности украинского руководства «на всё ради мира», Леонид Кравчук накануне заявил, что Украина закончила этап «компромиссов» и «мягких решений» по Донбассу, и пообещал непокорному региону «войну на поражение».


Также напомним, накануне в Киеве заявили, что, несмотря на все потуги Украины, все шесть лет Минских переговоров Германия и Франция давят на Украину, а не на Россию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть