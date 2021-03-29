Кравчук требует объявить России экономическую войну

29.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киев должен продолжать настаивать на прямых переговорах между президентами России и Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю, как он [Путин] отнесётся к этому, но мы должны проявлять активность и предлагать переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Хотя бы для того, чтобы мир видел, что Украина готова на всё – даже с агрессором, даже с врагом встречаться, если говорится о жизни людей и о мире для Украины. Это самое главное», – сказал Кравчук.

Он призвал мировое сообщество объединяться против Москвы.

«Также мы надеемся, что если все вместе предложат какие-то новые схемы, новую дорожную карту, какие-то предложения и планы – возможно, это повлияет на Россию.

И, находясь в очень сложной экономической и социальной ситуации, санкции работают, и будут работать ещё лучше – ещё не заработали секторальные санкции, банковской системы и другие санкции, которые если вместе сложить, то это уже будет экономическая война против России. И выдержат ли они эту войну? Я думаю, что нет», – добавил бывший президент.

Отметим, несмотря на свои заявления о готовности украинского руководства «на всё ради мира», Леонид Кравчук накануне заявил, что Украина закончила этап «компромиссов» и «мягких решений» по Донбассу, и пообещал непокорному региону «войну на поражение».

Также напомним, накануне в Киеве заявили, что, несмотря на все потуги Украины, все шесть лет Минских переговоров Германия и Франция давят на Украину, а не на Россию.