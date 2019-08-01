Криминал пытается воспользоваться наводнением в Иркутской области

01.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Криминальные группировки и политические оппоненты, которые хотят свести счеты с губернатором-коммунистом Иркутской области Сергеем Левченко, не стесняются использовать трагедию с произошедшим недавно сильнейшим наводнением в свою пользу.

Об этом в интервью РБК рассказал сам Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, многим его оппонентам не нравится борьба с незаконной вырубкой лесов, которая ведется в последние годы.

«Естественно, это [чрезвычайные ситуации] всегда играет на руку политическим оппонентам. Что касается того, политическое это дело или нет, я далек от этого. Уж слишком много всего по разным направлениям. Это нужен единый центр целый, а не просто политический противник или организация.

Другое дело, что мне не нравится то, что когда начинаешь наводить порядок, то возникают претензии политического характера. Если вы знакомы с ситуацией по лесу по Иркутской области, то у нас самые лучшие показатели по наведению порядка в этой сфере в России — нас везде ставят в пример.

А кому может нравиться или не нравиться, что при одинаковых объемах рубки леса доход государства увеличился в три с лишним раза? Наверное, это должно нравиться государству, нормальным людям. Но почему-то здесь тесно смыкаются интересы криминальных группировок и политических оппонентов», – заявил Левченко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что что губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверенно справляется с ликвидацией последствий наводнения.

Противники губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко не смогли пошатнуть его позиции в регионе, воспользовавшись чрезвычайной ситуацией с затоплением ряда населенных пунктов.

Ранее мы писали, что в Иркутской области на берегах Байкала усилиями губернатора-коммуниста Сергея Левченко удалось значительно сократить объемы нелегальной вырубки леса, значительная часть которого ранее по «серым» схемам уходила в соседний Китай.