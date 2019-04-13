Крокодиловы слезы польской пропаганды

13.04.2019, Минск, Александр Шпаковский

Белоруссия как участник Союзного государства с Россией находится под прицелом многочисленных западных фондов и прочих «некоммерческих» структур, чья пагубная роль хорошо известна по событиям на Украине. «ПолитНавигатор» уже рассказывал о деятельности западных НКО в Молдавии, а также о том, как близкие к посольству США грантоеды втерлись в окружение Владимира Зеленского, предчувствуя скорый крах Петра Порошенко (подробности – здесь и здесь). Сегодня мы начинаем исследование ситуации в Минске. Один из самых ярких примеров – работа телеканала «Белсат», спонсируемого из Варшавы и Лондона.

…На уходящей неделе на многих ресурсах можно было прочитать, что в Беларуси начались какие-то «гонения» на свободу слова, а сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в офисе телеканала «Белсат» в Минске. Позже появилось и заявления руководства самого телеканала о том, что «вынос техники расцениваем как репрессии». Естественно данная новость была растиражирована по всей либерально – прозападной сети электронных СМИ, созданной в русскоязычном интернет –пространстве и даже украинское государственное агентство «Укринформ» сочло целесообразным разместить заметку по данному поводу.

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Как работается полякам в условиях «последней диктатуры»?

Правда, впоследствии никто не написал, что технику вернули уже через несколько часов, а ее «вынос» производился в рамках уголовного дела о клевете, в свою очередь возбужденного по заявлению крупного белорусского чиновника, руководителя Комитета судебно–медицинских экспертиз, которого «Белсат» опорочил, опубликовав совершенно голословную информацию о его якобы задержании и помещении под стражу за совершение коррупционного преступления.

То есть, «страшные гонения» по сути были вполне законными и заключались то всего во временном изъятии из офиса телеканала нескольких компьютеров, которые вероятно признаны орудиями преступления по данному делу.

Однако пикантность вопроса даже не столько в этом, сколько в том, что несмотря на аббревиатуру «БЕЛ» в названии телеканала, «Белсат» не имеет никакого отношения к Беларуси, а является польским СМИ, причем единственным телеканалом государственной формы собственности в этой стране.

Канал прямо финансируется из польского бюджета, то есть за счет средств налогоплательщиков, но по странному стечению обстоятельств содержание его контента посвящено не внутрипольским общественно–значимым вопросам, а исключительно белорусской проблематике, причем, информация преподносится тенденциозно в абсолютно антигосударственном ключе.

В сюжетах «Белсата» допускаются постоянные оскорбления в адрес белорусского руководства, распространяются агрессивные измышления в отношении союзной России, продвигается положительный образ государств Запада, блока НАТО и Польши наряду с идеями белорусского национал–коллаборационизма. Фактически «Белсат» является инструментом информационной войны против Беларуси и используется в целях разжигания протестных настроений и дестабилизации внутренней обстановки.

Вполне естественно, что белорусский МИД отказывает в аккредитации подобному «независимому СМИ», но при этом, как видим, поляки плевать хотели на белорусское законодательство и спокойно работают без формальной легализации. В обстановке «репрессий» и «давления» в «последней диктатуре Европы у «подпольного» СМИ функционирует офис в белорусской столице, существует сложившаяся корреспондентская сеть в регионах, записываются сюжеты, новостные программы и даже ток–шоу. На сегодняшний день именно «Белсат» является одним из основных рупоров протестной активности и факторов дестабилизирующего информационного воздействия на обстановку в Республике Беларусь в преддверии кампаний по выборам президента и парламента в 2019–2020 годах.

Формы и направления информационной агрессии

При этом нужно признать, что, сталкиваясь с некоторым противодействием белорусского государства (отказ в аккредитации, изъятие техники, составление административных протоколов на нелегальных журналистов), «Белсат» научился достаточно эффективно использовать средства массовой коммуникации (СМК), такие, например, как каналы в социальной сети YouTube.

В частности, YouTube-канал самого «Белсата», который позиционируется как «першае беларускае незалежнае тэлебачанне» (за польские и британские средства!) имеет порядка 92 тысяч подписчиков (для сравнения: в 2017 году было 53 тысячи), а канал аффилированного с «Белсатом» блогера NEXTA — более 220 тысяч.

В случае с NEXTA польское государство пыталось долгое время спрятать свои уши и выдавать профессионально подготовленные материалы за продукт деятельности 20-летнего студента, пока не выяснилось, что «студент» постоянно находится на территории Польши, а его отец — сотрудник телеканала «Белсат».

То есть здесь имеет место практика использования польским государством выходцев из Беларуси, получающих образование на территории Польши, с целью вовлечения белорусских граждан в антигосударственную деятельность.

В продолжение темы нужно отметить, что польские власти, декларируя очередную перезагрузку, неоднократно обещали Минску прекратить поддержку данного телеканала и свернуть антибелорусскую информационную деятельность, однако, как говорится, «воз и ныне там».

Более того, в дополнение к польским дотациям «Белсат» прирос британским финансированием в районе пяти миллионов фунтов стерлингов и, соответственно, новыми задачами «экспансии на Восток» и «борьбы с кремлёвской пропагандой».

Естественно, в планах Лондона Беларусь — лишь тактическая задача, а основное направление удара — Россия, поэтому «Белсат» открыл офис в Киеве, привлекает к сотрудничеству тамошних «звёзд» типа Евгения Киселёва и Виталия Портникова, обзаводится корреспондентской сетью в РФ и «экспертами» по евразийскому пространству.

Завершая историю с «репрессиями», есть смысл напомнить, что «цивилизованный мир» уже как-то забыл зверскую казнь прямо в стенах посольства Саудовской Аравии журналиста Хашоги, никто толком не расследовал убийство писателя Олеся Бузины нацистами в Киеве, не вспоминают также о 4 случаях насильственной смерти работников прессы в странах ЕС только в прошлом году.

Однако на крокодиловы слезы польской пропаганды, которой реально, пожалуй, не хватает только офиса в Администрации Президента Беларуси, «международное сообщество» и либералы всех мастей готовы откликаться с завидным усердием.