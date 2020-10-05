Крым готовят к отключению горячей воды

05.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Из-за дефицита воды в Крыму Симферополь и Бахчисарай этой зимой могут остаться без горячего водоснабжения.

Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил гендиректор «КрымТЭЦ» Тарас Целый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Целого, его предприятие сегодня потребляет порядка 12 тысяч кубометров воды в сутки, но готово перейти на потребление 2,5 тысяч кубометров, правда при этом придется работать без производства электроэнергии.

«Пока власти республики говорят о возможном продолжении режима ограниченной подачи горячего водоснабжения до марта. Я согласен с таким прогнозом. Более того, если ситуация с водой останется сложной, горячее водоснабжение будет правильным не возобновлять до конца отопительного сезона. Это позволит существенно сэкономить водный ресурс. Конечно, это принесет дискомфорт потребителям, но на крайнюю меру стоит пойти с целью сохранения стабильной подачи тепловой энергии зимой», – заявил Целый.

Напомним, из-за блокады со стороны Украины, а также засушливого лета в Крыму пересохли водохранилища, питавшие Симферопольский и Бахчисарайский районы, включая города.

Властям пришлось ограничить подачу водоснабжения и ввести графики, а также экстренно организовать переброску воды из других источников.