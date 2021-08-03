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03.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Запад, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, русофобия, Севастополь, Скандал, Украина
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«Крымская платформа» обернётся голым пиаром, если не приедут хотя бы 50 стран – эксперт

Новости УкраиныСоздаваемая Киевом «Крымская платформа» имеет смысл только в том случае, если участвовать в ней...

Создаваемая Киевом «Крымская платформа» имеет смысл только в том случае, если участвовать в ней будет столько же стран, сколько поддержало Украину по «крымским» резолюциям в ООН.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золотарева, в противном случае весь саммит будет иметь лишь пиар-эффект.

«Украинскую позицию по Крыму поддержало более ста стран-членов ООН. Это давно, еще в 14-м году. Поэтому, если бы приехало хотя бы 50 с плюсом, тогда у меня был бы определенный оптимизм относительно политического значения «Крымской платформы». Кроме того, надо смотреть состав делегаций.

У меня, допустим, интрига – приедет Эрдоган или Чавушоглу… Пока из всего этого остается пиар-смысл с тем, чтобы Крым не пропадал вообще из информационной повестки дня. С тем количеством стран, участвующих в «Крымской платформе», по сути мы можем говорить только о пиар-эффекте», – заявил Золотарев.



Ранее политолог Дмитрий Джангиров отмечал, что «Крымская платформа» будет сколько-то значимой, если в ней примет участие президент Турции Реджеп Эрдоган. Но его участие под большим вопросом, поскольку это может испортить отношения Анкары с Москвой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты считают, что придуманная политтехнологами команды Зеленского «Крымская платформа» – это очередное шоу «95 квартала», которое ни к чему не приведет.

Интересно, что, например, от США на саммит будет делегирован министр транспорта Штатов открытый гей Питер Буттиджич. Это говорит о том, что американцы от Украины не отказались, но и раздражать Россию высокими посещениями таких мероприятий не собираются.

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