«Крымская платформа» становится дипломатическим провалом Украины

29.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не смогла привлечь на создаваемую «Крымскую платформу» и половины стран, поддержавших ее позицию по полуострову в ООН.

Об этом в эфире 4 канала заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что накануне стало известно о представительстве 28 стран и международных организаций на «Крымской платформе».

По его словам этот саммит может лишь вынести тему полуострова в информационную повестку, но никаких политических результатов она не принесет – все ограничится лишь очередным пиаром.

«Оценка министра излишне оптимистична. Ну а что он еще должен говорить? Говорить о том, что из ста стран, которые поддержали позицию Украины по Крыму в ООН, хотя бы если бы 50 с хвостиком поддержало, приехало. Ну и на достойном уровне представительства. Все-таки, Бутиджич, конечно, нетрадиционный во всех отношениях политик, но хотелось бы видеть хотя бы министра обороны Соединенных Штатов или госсекретаря, а не министра транспорта. Тут тоже надо понимать. Но с точки зрения того, чтобы вопрос Крыма не исчезал из информационной повестки, напоминать о том, что Крым – украинский, тут это оправдано. Но это сугубо пиар-эффект, но политических последствий, ожидаемых, это не принесет», – убежден политолог.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что эксперты считают, что придуманная политтехнологами команды Зеленского «Крымская платформа» – это очередное шоу «95 квартала», которое ни к чему не приведет.

Интересно, что, например, от США на саммит будет делегирован министр транспорта Штатов Питер Буттиджич, что говорит о том, что американцы от Украины не отказались, но и раздражать Россию высокими посещениями таких мероприятий не собираются.