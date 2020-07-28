28.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Местная власть, Политика, Россия
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Крымские власти не исключают введение режима ограниченного водоснабжения в Симферополе


В случае, если объем воды в водохранилищах достигнет критически низкой точки, в Симферополе будет введен режим ограниченного водоснабжения.

Об этом предупредило Министерство информации Республики Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, эта ситуация касается лишь Симферополя, как наиболее сложного в плане водообеспечения региона. При этом, «ПолитНавигатору» Цеков заявил, что проблема обеспечения крымской столицы водой планомерно решается.

«Из-за отсутствия осадков хранилища естественного стока обмелели. Прежде всего, Симферопольское водохранилище. Предприняты меры для того, чтобы эту ситуацию выровнять – сделали два водовода из Вилино и Ивановки, перебрасывают воду из Таганского в Симферопольское водохранилище, компенсируя недостаток воды, которая поступает в результате природных осадков.

Если ситуация действительно будет критическая, а мы надеемся, что ее удастся избежать – дожди были вчера, сегодня, еще предполагаются, поэтому, может быть, кризиса не наступит. Если наступит, то вода может подаваться в экономном режиме», – заявил Цеков.

Сенатор считает, что помочь выйти из ситуации Крыму могла бы комплексная программа и ремонт сетей, потери на которых составляют до 50% поставляемого объема воды.


«Я уверен, что эта ситуация заставит реально разработать программу или ускорит разработку программы устойчивого водообеспечения Крыма и поиск дополнительных источников. В данном случае речь идет даже не обо всем Крыме, а о городе Симферополе – он оказался в уязвимом положении, а что касается других населенных пунктов, то там ситуация более-менее благополучная. Все мероприятия известны – в частности, надо резко уменьшить потери водопровода, которые достигают 50%. Уменьшим, значит, никаких ограничений не надо будет вводить в будущем», – считает политик.

Цеков также отверг тезисы украинской пропаганды о том, что якобы такая ситуация сложилась из-за массового завоза на полуостров жителей материковой части России и вообще перехода полуострова под российскую юрисдикцию.

«Это полнейшая ерунда. Даже если бы мы были в составе Украины при тех природных особенностях, которые складывались в Крыму в последние годы, ситуация была бы точно такой же. Мы проблему с водообеспечением испытывали и в советские времена, и во времена Украины. Все это было связано с природными факторами – мало дождей, мало снега зимой — все это приводило к подобным ситуациям», – резюмировал Цеков.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что проблему обеспеченности Крыма водой признают чрезвычайной ситуацией, а правительство выделит республике 159 миллионов рублей из резервного фонда на преодоление ЧС.

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