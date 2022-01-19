«Крысы бегут с тонущего корабля» – в Киеве объяснили быстрые увольнения соратников Зеленского
Экс-советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович уволился, потому что чувствует приближающейся конец нынешней киевской власти.
Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вероятность того, что ситуация на Украине будет очень тяжёлой, просматривается уже в марте. Может быть, Арестович откуда-то знает, что нужно уйти раньше, чем позже. Поэтому может оказаться, что будет кризис, который заставит людей, того же Зеленского – просто уйти, потому что времени осталось уже просто до лета этого года.
Тогда гордоны и арестовичи будут чувствовать себя лучше, потому что они вышли раньше. Арестович, видимо, не хочет быть в среде побеждённых», – сказал он.
Напомним, ранее украинский пропагандист, ратовавший за президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрий Гордон заявил, что для Зе наступило «начало конца».
Кроме того, ранее в Киеве отметили, что первый день суда над экс-президентом Украины Петром Порошенко показал полную растерянность власти и ее неспособность действовать в рамках закона.
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