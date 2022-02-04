Кулеба: Весь мир снова с Украиной, а Россия осталась в одиночестве!

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Новости Украины

Такие соглашения, как были подписаны накануне между правительствами Турции и Украины, не составляются накануне войны или опасности «агрессии» России.

Об этом в официальном видеообращении заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Квинтэссенцией дипломатии этой недели стал исторический визит лидера Турции, во время которого мы подписали восемь чрезвычайно важных для Украины документов. Такие документы не подписываются на пороге войны или дестабилизации.

Составление этих соглашений – это ещё одно свидетельство, что, вопреки всем страшилкам и угрозам, Украина твёрдо стоит на ногах и уверенно развивается, а партнёры верят в Украину.

Итак, стратегия запугивания со стороны Москвы не действует. Мировые лидеры едут к нам, чтобы стоять с нами плечом к плечу и принимают решения, которые подкрепляют эти визиты практической помощью.

Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине, а всё произошло наоборот – в одиночестве осталась Россия со своими войсками и угрозами», – говорил Кулеба.

Напомним, накануне перед визитом президента Турции Эрдогана в Киев, порог Мариинского дворца, где готовилась встреча, подметали «жовто-блакитными» вениками.

Киевские эксперты раскритиковали соглашение о ЗСТ, подписанное с Эрдоганом, заявив, что оно выгодно Турции, а не Украине. Это признали даже украинские националисты.