«Квартал 95» покажет Зеленского в дурдоме

31.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Бывший комики Владимир Зеленский, ставший президентом Украины, не будет нести чушь, как это делает экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом в интервью «Детектор медиа» заявил брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, совладелец и руководитель студии «Квартал 95» Борис Шефир.

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Отвечая на вопрос, как студия планирует пародировать нового президента, Шефир сказал, что Зеленского тяжело пародировать, поскольку тот якобы «не говорит глупостей».

«Почему? Часто люди говорят глупости, когда не компетентны в тех или иных вопросах. Владимир не исключение», – возразило издание.

«Эти глупости не смешные. Он смешной только на сцене, когда кого-то пародирует. А так он не будет, как Кличко, говорить разную чушь или, как Ляшко со своим андеграундом. Но пародию на Володю мы уже придумали. Кто будет его пародировать — не скажу. Внешне как его пародировать, мы уже знаем, но как его вставить в наши программы, мы еще не понимаем. Скорее всего, он будет эдаким нормальным человеком, который попал в дурдом и всему удивляется. Такая у нас концепция», – рассказал Шефир.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в своей инаугурационной речи Зеленский переплюнул Кличко, объявив каждого украинца погибшим в Донбассе.

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