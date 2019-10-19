Лапша агитационная: Зе-советник обещает золотой дождь из Китая в колонию США

19.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина получает уникальные возможности в условиях стремления Китая укрепить свои экономические позиции в Европе – Киев может рассчитывать на привлечение крупных инвестиций из Пекина.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил советник президента Украины, экономический эксперт Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем двигаться маленькими шажками вперед. Каждый миллиард долларов инвестиций – это плюс 0,5% к нашему росту. Это уже неплохо… Либо мы выталкиваемся, выходим на новую орбиту, либо мы погибаем как страна»

«Президент здесь для того, чтобы найти компромисс и вытолкнуть эту страну на новую орбиту… У Украины нет друзей, у нас есть интересы наши, собственные, которые мы должны использовать и везде выщупывать, где есть какой-то сигнал…

Если турки согласны тянуть к нам газ через Румынию и Болгарию, мы воспользуемся этой возможностью. И это полтора миллиардов кубометров сразу, чуть ли не в следующем году.

Если у нас есть возможность что-то получить от Европейского Союза, мы должны воспользоваться.

Мы не должны прогибаться, и если Китай сейчас раздумывает о своем «походе» большом на Европейский Союз, значит, мы должны серьезно задумываться над тем, как его сюда затащить. Но это не перспектива 30 лет, это значит, что сейчас надо бежать туда», – разглагольствовал Устенко.

При этом он не уточнил, каким образом Киев рассчитывает работать с Китаем, если недавняя попытка заключить сделку по предприятию «Мотор Сич» вызвала резко негативную реакцию США.

Китайский посол на Украине Ду Вэй заявил, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают украинскую оборонную промышленность какими-либо инвестициями и мешают это делать другим странам, пытаясь таким образом уничтожить своего потенциального конкурента.

Аналогично США противодействуют экспансии Китая и в другие страны – например, в Сербию.

Специальный представитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер заявил, что США будут пытаться заставить Сербию и другие балканские страны отказаться от много миллиардных инвестиций в инфраструктуру, которые готов сделать Китай.