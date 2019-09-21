США против сотрудничества Сербии с Китаем

21.09.2019, Москва, Елена Острякова

США будут пытаться заставить Сербию и другие балканские страны отказаться от много миллиардных инвестиций в инфраструктуру, которые готов сделать Китай в рамках проекта «Один пояс – один путь».

Об этом специальный представитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер заявил в интервью радиостанции «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пытаемся обеспечить равные условия для того, чтобы американские компании, западные компании могли честно конкурировать за эти возможности. И мы призываем правительства Западных Балкан рассмотреть вопрос, отвечают ли некоторые из сделок с Китаем их интересам», – сказал Палмер.

Он утверждает, что Китай в рамках программы «Один пояс – один путь» проявляет «хищнический подход». Якобы, страны Западных Балкан не смогут обслуживать новую инфраструктуру и попадут в долговую зависимость. И, конечно же, американский дипломат, против сотрудничества Сербии в области телекоммуникаций с компанией Huawei, к которой США применили санкции

«Мы просим подумать, соответствует ли это интересам национальной безопасности. И действительно ли они хотят заниматься бизнесом с компанией, которая продемонстрировала, что это небезопасно. Мы призываем Сербию и другие страны на Западных Балканах обеспечить безопасность своих сетей», – сказал Палмер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в рамках программы «Один пояс – один путь» Пекин запустил в 2012 году «Инициативу 16+1» со странами Центральной и Юго-Восточной Европы, в рамках которой было объявлено об инвестициях свыше 12 млрд долл. в инфраструктурные проекты в этой части Европы. По данным Европейского инвестиционного банка, треть этих вложений приходится на Сербию, 21% – на Боснию и Герцеговину и 7% – на Черногорию.

Huawei зашла в регион также через Сербию с перспективой запуска 5G. В начале 2019 года в рамках проекта Save city была анонсирована перспектива установки более 1 тыс. камер слежения в 800 местах Белграда. Реализацию проекта будет осуществлять Huawei. Суммируя, за последние 10 лет Китай стал ключевым инвестором в Сербии, достигнув объема финансирования в 3 млрд долларов.